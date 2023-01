Energia, casa, fisco e famiglia nell’agenda del nuovo anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2023 si apre come si era chiuso il 2022. Con la crisi energetica e le sue conseguenze politiche, economiche e sociali a occupare l’agenda dei prossimi mesi. Del resto, con 21 miliardi della manovra monopolizzati dall’energia, sarebbe stato difficile immaginare uno scenario diverso. Se poi aggiungiamo al conto i decreti Aiuti-bis, ter e quater – che dall’estate scorsa si sono succeduti, scavallando anche il cambio di Governo – questa sensazione emerge in maniera ancora più lampante.

Detto ciò, il calendario del nuovo anno presenta una serie di novità in molti altri campi. Come dimostrano le 130 scadenze per 15 settori, che abbiamo selezionato con l’aiuto degli esperti del Sole 24 Ore.

Si tratta di un elenco che non ha alcuna pretesa di esaustività e che vuole, anzi, essere solo un punto di partenza, una sorta di invito a cerchiare in rosso alcune date. Così da permettere a chi è coinvolto – che si tratti di una famiglia, un’impresa, una banca o una Pa – di sapere a grandi linee che cosa sta per cambiare nella sua vita quotidiana. A partire dal perimetro temporale, ovvero “da quando” e, in qualche caso, anche “fino a quando”, visto che alcune misure (il mercato tutelato per il gas) si prolungano fino a inizio 2024.

Come da tradizione, la protagonista principale è la legge di Bilancio, arricchita però da ciò che è arrivato prima del suo varo, magari già durante il governo Draghi (pensiamo ai decreti Aiuti o alle milestones del Pnrr), oppure durante il suo iter parlamentare (il decreto Milleproroghe che, per dirne una, prolunga a tutto il 2023 la ricetta elettronica introdotta in epoca Covid). Oltre a singoli decreti attuativi o pezzi di riforme che giungono al traguardo. Valga per tutti l’esempio del processo penale telematico previsto dalla riforma Cartabia.

Procedendo per settori, anche il fisco promette parecchie novità. Non fosse altro che per l’arrivo di una nuova flat tax del 15% sugli aumenti di reddito e per l’innalzamento a 85mila euro del regime per i forfettari. O ancora per la rimodulazione dell’ormai ex superbonus al 110% (che è sceso al 90% tranne che per chi abbia presentato in tempo la Cilas) che, insieme al bonus mobili con tetto 8mila euro, candida la casa a un ruolo da protagonista dei mesi a venire.