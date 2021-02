Nelle case italiane arrivano 1 milione di batterie taglia consumi di energia

La logica è portare il consumatore a ridurre gli sprechi, creare valore proiettando i risparmi nel tempo, ridurre le emissioni e alla fine diventare anche venditore di energia. Il famoso prosumer, insomma. In tutti questi comparti si muove anche Eni gas e luce, che a inizio 2020 ha acquistato Evolvere (negli ultimi tre anni ha investito circa 500 milioni per entrare in nuovi settori e nuovi mercati).

«Noi non abbiamo reti di distribuzione – spiega Chiarini – Puntiamo tutto sui servizi e sull’ottimizzazione dei consumi dei clienti. In futuro si faranno pochi margini sulla vendita di commodity (gas e luce, ndr) e tutto si sposterà sui servizi. La nostra filosofia è portare il cliente ad apprezzare quello che può cambiare tra un utilizzo efficiente dell’energia e utilizzo non efficiente».

Incentivi come l’ecobonus al 110% hanno fatto da volano per smuovere la consapevolezza dei cittadini: nel 2020 EnelX ha avviato 220 cantieri per il nuovo cappotto termico e ha visto salire le richieste per pannelli e batterie del 70 per cento. Eni gas e luce ha avviato 150 cantieri e avuto un aumento delle richieste per gli altri di 10 volte.

«L’ecobonus ha spinto il business – precisa Chiarini -. Ma non è una passeggiata. Non funziona per tutti, ma per chi fornisce il servizio chiavi in mano ed è in grado di avere la copertura assicurativa se, ad esempio, a causa di qualche formalità l’agenzia delle entrate richiedesse i soldi indietro».

Stesso discorso vale per EnelX, ma non per le banche, ad esempio, frenate dagli abusi edilizi diffusi nei condomini. «In futuro ogni unità abitativa parteciperà alla produzione e alla vendita di energia – osserva Tamburi -. Con le rinnovabili i costi dell’elettricità tenderanno a ridursi. Un condominio potrà consumare di più durante il giorno, quando i costi sono più bassi, e stoccare l’energia o cederla alla rete quando i prezzi sono più alti». Ma per arrivare a questo futuro ne manca.