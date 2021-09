Energia, «contro i rincari delle bollette accelerare sulle rinnovabili»

3' di lettura

«Per limitare l’impatto dell'aumento dei prezzi dell’energia la soluzione è accelerare lo sviluppo delle rinnovabili». Ne è convinto Carlo Tamburi, direttore Italia del gruppo Enel

Come si esce da questa spirale dei prezzi?

Questa situazione evidenzia necessità di accelerare sullo sviluppo delle rinnovabili, che rappresentano un fattore calmierante dei prezzi. La risorsa naturale è gratuita, costa meno e rende meno dipendente il paese dall’approvvigionamento dall’estero. In questo momento il problema è il costo di produzione dell’energia e non la variabilità del combustibile: in termini di stabilità e di prevedibilità dei prezzi le rinnovabili rappresentano una sicurezza. Con le rinnovabili è più facile per il consumatore fare accordi di approvvigionamento a lungo termine con i contratti Ppa, più diffusi all’estero ma che pian piano stanno arrivando in Italia. Le imprese che hanno grandi consumi di energia si stanno rendendo conto lentamente che un modo per eliminare le incertezze sul prezzo è quello di fare contratti a lungo termine. Fino a poco tempo fa erano frenate dalla prospettiva di prezzi decrescenti, ma ora che i prezzi all’ingrosso sono in forte crescita è chiaro che l’interesse a fissare il prezzo per un periodo medio-lungo sta aumentando.

Secondo qualcuno sarebbe invece il caso di puntare di più sull’approvvigionamento del gas perché le rinnovabili si sono rivelate poco efficaci

Gli obiettivi per la decarbonizzazione al 2030 sono stati incrementati meno di un anno fa, sono molto sfidanti per tutti, anche per l’Italia, ma nessuno pensa di metterli in discussione. Il punto è che per raggiungerli è necessario far funzionare le aste sulle rinnovabili e ridurre i tempi delle autorizzazioni. Mi pare che dall’assemblea di Elettricità Futura questa esigenza sia emersa con chiarezza, anche dall’intervento del presidente di Confindustria, il quale ha espresso la preoccupazione per l’aumento dei prezzi delle materie prima ma ha anche sottolineato la necessità di non arretrare nel percorso per la decarbonizzazione.