Energia, il coronavirus minaccia il primato degli Usa

In parte si tratta delle petroliere che l’Arabia Saudita aveva aveva spedito quando era ancora impegnata nella guerra dei prezzi: solo da Riad sono arrivati 1,6 mbg, quasi il triplo rispetto alla norma. Ma gli Usa hanno importato più greggio anche da Canada, Messico, Iraq e persino dalla Nigeria, che produce barili leggeri e poco solforosi, molto simili allo shale oil. Nella stesso periodo le esportazioni di Washington sono scese a 3,2 mbg, il minimo da un mese. Si tratta comunque tuttora di volumi molto consistenti. Niente a che vedere con la débâcle sul mercato del gas.

Con i prezzi del combustibile ai minimi storici in Europa (e inferiori a quelli dell’Henry Hub) gli Usa si stanno rivelando il fornitore più fragile. O comunque quello costretto a farsi carico dei sacrifici per riequilibrare domanda e offerta.

Gli impianti di Gnl statunitensi, che fino ad aprile lavoravano a pieno ritmo, ora sono utilizzati solo al 65% della capacità fa notare IHS Markit, una riduzione che si riflette sull’export. «L’inevitabile è accaduto – commenta il direttore esecutivo Terrell Benke – Stiamo assistendo a un evento storico: il Gnl Usa assume il nuovo ruolo di swing supplier».

È probabile che la ritirata del Gnl americano continuerà. Potrebbe anzi andare di male in peggio. Pechino, che ad aprile ha ricevuto la prima metaniera dagli Usa dopo 13 mesi di digiuno, potrebbe interrompere di nuovo gli acquisti spot. Intanto, nella totale assenza di potenziali clienti, gli investimenti in nuovi impianti di liquefazione vengono rinviati sine die.

I fornitori Usa, che offrono clausole contrattuali molto flessibili, si sono visti cancellare dai clienti l’ordine di 20 carichi per giugno e a luglio dovrebbero saltarne 40-50. In Europa – dove il gas «made in Usa» era riuscito a imporsi persino durante il lockdown – la tendenza ora si è invertita: su un totale di 6,34 milioni di tonnellate consegnate a maggio (pari a 8,8 miliardi di metri cubi) solo il 15,6% proveniva dagli Stati Uniti contro il 23,6% di aprile, stima S&P Global Platts Analytics. Le forniture americane hanno perso la convenienza di un tempo.