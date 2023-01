Energia, corsa dell’Europa al diesel russo: così i maxi acquisti prima dell’embargo

5' di lettura

L'Europa, grazie anche alle esenzioni all'embargo, ha interrotto con relativa facilità le importazioni di greggio russo. E almeno per ora il mercato non registra contraccolpi: il Brent ha concluso il 2022 intorno a 83 dollari al barile, su livelli inferiori a quelli di prima della guerra in Ucraina e invariati rispetto al 5 dicembre, quando sono entrati in vigore il bando agli acquisti di greggio e il divieto (solo attenuato dal price cap) di fornire a Mosca trasporti navali, assicurazioni e altri...