Energia: dalla domotica agli apparecchi elettrici, 7 mosse per risparmiare

Dal contributo della domotica a un uso efficiente degli apparecchi energetici, sette soluzioni pratiche per non essere travolti dal caro energia. Lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina il 24 febbraio scorso e l’impennata dei prezzi energetici grava sulle spalle delle famiglie. E questo nonostante nel report di fine marzo l’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) abbia spiegato che «il secondo trimestre 2022 vedrà una riduzione per la famiglia tipo con contratto di Tutela del -10,2% per la bolletta dell’elettricità e del -10% per la bolletta del gas».

Arera ha stimato che nel residenziale privato una famiglia tipo abbia un consumo annuo di 2.700 kWh (bolletta di circa 1200 euro per anno) per alimentare l’impianto termico ed elettrico. Le principali componenti di consumo energetico sono: riscaldamento e raffrescamento, illuminazione, uso degli elettrodomestici.

7 regole per generare risparmi pari al 34% dei consumi totali

Sono state presentate alla Camera dei deputati le “Linee Guida” per aiutare le famiglie a risparmiare sui consumi energetici e ridurre fino al 34% le bollette di luce e gas. Il documento - redatto da Società italiana di medicina ambientale (Sima) e Consumerismo - sottolinea come un uso corretto dell’energia in casa abbia un ruolo importante nel ridurre gli sprechi e possa generare risparmi pari al 34% dei consumi totali. Basta seguire sette semplici regole che chiunque voglia contenere consumi e spese energetiche può seguire in casa. Un mix di corrette abitudini unite a basso o nullo investimento economico. Eccole:

1. Adottare un sistema di domotica per il risparmio energetico

In tal modo sarà automaticamente ottimizzata la gestione e regolazione degli impianti termici ed elettrici raggiungendo risparmi nell’ordine del 20-40%. Adottando un sistema completo anche di sensori intelligenti collegati agli utilizzatori elettrici si può raggiungere, in alcuni casi anche, il 50-60% di risparmio energetico.

2. Sostituire i sistemi di illuminazione tradizionali con i Led a luce calda di ultima generazione

La sostituzione di 4 lampadine tradizionali può comportare un risparmio di oltre 50 euro all’anno.