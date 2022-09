Energia, Draghi: «Decreto da 14 miliardi, si aggiungono ai quasi 50 dei mesi scorsi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un nuovo provvedimento di sostegno, il terzo, che, come ha spiegato il presidente del Consiglio Mario Draghi in occasione della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto Aiuti ter, si sviluppa lungo tre canali. «Aiuto alle famiglie e alle imprese per affrontare la crisi energetica e più in generale il caro vita. Intervento per accelerare le riforme strutturali del Pnrr. E dare attuazione alla diversificazione energetica dal gas russo, e verso le rinnovabili». Il provvedimento prevede, tra le misure, un bonus 150 euro a redditi fino al 20.000 euro e il taglio accise su carburanti esteso fino al 31 ottobre

Un insieme di misure senza fare ulteriore deficit. «Per inciso - ha detto Draghi -, siamo a 14 miliardi oggi, più 17 miliardi del decreto bis, arriviamo a un importo di circa 31 miliardi. Sembra rispondere alla richiesta di uno scostamento di 30 miliardi, a meno che non si pensi a uno scostamento ogni mese». Interventi che «si aggiungono ai quasi 50 dei mesi scorsi. Nel complesso parliamo di una cifra pari al 3,5% del Pil, che ci pone tra i Paesi che hanno speso di più in Europa. L’andamento dell’economia italiana ci consente di aiutare famiglie e imprese senza fare uno scostamento dei conti pubblici. Ripeto: sostegno all’occupazione, crescita per imprese e famiglie e più deboli: questa è l’agenda sociale del governo che ho avuto l’onore di presiedere».

Loading...

Accanto a Draghi in conferenza stampa, i ministri dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco e della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Oggi, ha spiegato Franco, «stanziamo 14 miliardi nel complesso», che sommati a quelli dei mesi scorsi diventano 66. «Per l’energia abbiamo dedicato 33 miliardi, con i dieci di oggi diventano 43. L’indebitamento resta al 5,6%, indicato nella Nadef e nel Def». Le coperture del decreto derivano dalle maggiori entrate, dalla razionalizzazione delle poste di bilancio e dal meccanismo di compensazione applicato alle fonti rinnovabili

Franco, in tutto 66 mld di aiuti, deficit resta al 5,6%

Dopo la conferenza stampa Draghi si recherà nelle Marche, ad Ostra in provincia di Ancona, per visitare i territori colpiti dal maltempo e presiedere alle riunioni operative con il coordinamento dei soccorsi e con le autorità locali. «Vorrei esprimere la vicinanza mia e di tutti noi a tutti i familiari delle vittime - ha detto Draghi in apertura della conferenza stampa - . Al momento sono 10 morti ma situazione in evoluzione Alla fine della Conferenza stampa andrò nelle Marche per esprimere di persona questa partecipazione di tutti noi. Curcio è là da stamattina, il cdm ha deliberato lo Stato d’emergenza con 5 milioni per i primi aiuti».

Contributo di 150 euro per 22 milioni di italiani

«Il decreto - ha spiegato il presidente del Consiglio - prevede l’estensione dei crediti di imposta, un rafforzamento ed un ampliamento dei beneficiari. Da oggi centinaia di piccole imprese ne avranno accesso. Prevediamo un contributo sociale di 150 euro per 22 milioni di italiani che guadagno meno di ventimila euro».