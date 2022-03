Energia, Draghi: «Diversificazione delle forniture, fonti rinnovabili e tetto al prezzo del gas»

Se l’economia si indebolisce, occorrerà una convincente politica di bilancio Ue

«Se l’economia dovesse indebolirsi perché incertezza può protrarsi, occorrerà una convincente risposta delle politiche di bilancio, che non può tanto venire dai bilanci nazionali», ha detto il presidente del Consiglio. Draghi ha sottolineato che non ci sono rischi sul debito: «Veniamo da una crescita eccezionale».

Non siamo in economia di guerra, ma è bene prepararsi

«Dobbiamo prepararci ma non è assolutamente un’economia di guerra. Ho visto degli allarmi esagerati. Prepararsi non vuol dire che ciò debba avvenire sennò saremmo già in una fase di razionamento», ha sottolineato il premier rispondendo a una domanda in conferenza stampa da Versailles.«“Dobbiamo ri-orientare le nostre fonti di approvvigionamento e ciò significa costruire delle nuove relazioni commerciali».

Ue dovrà rivedere regole che ci hanno accompagnato

«La discussione ha toccato le insufficienze di materie prime, tra cui l’agro-alimentare. La risposta è che se ciò si aggreverà occorrerà importare da altri Paesi, come Usa, Canada o Argentina. Ciò determina una necessità di riconsiderare tutto l’apparato regolatorio e questo argomento lo ritroviamo sugli aiuti di Stato, sul Patto di Stabilità. C’è la convinzione che la Commissione debba rivisitare temporaneamente le regole che ci hanno accompagnato in questi anni», ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa da Versailles.

Da sanzioni più dure rischio trend protezionistici

«Le sanzioni adottate contro la Russia sono molto pesanti e sono state adottate da tutti senza esitazioni. Possono essere anche più pesanti, l’importante è essere consapevoli che hanno un impatto su famiglie e imprese e, soprattutto, per il mantenimento della loro produzione», ha sottolineato il premier Mario Draghi in conferenza stampa da Versailles. «Questa situazione, se non affrontata, ha il potenziale di fratturare il sistema economico Ue spingendolo verso il protezionismo». Il premier ha ringraziato «il Parlamento, e in particolare il partito di opposizione (Fdi, ndr) per aver approvato le sanzioni e in generale le nostre proposte come reazione italiana alla crisi ucraina».

Donohoe: «Pronti ad adattare piani alla situazione che cambia»

«I ministri delle finanze dell’Unione europea si stanno attualmente impegnando in quella che riteniamo sarà la strategia per la zona euro per il 2023, delle linee guida per le nostre azioni per il resto di quest’anno», ha affermato il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, a margine del Consiglio europeo informale di Versailles. Lunedì l’Eurogruppo «concorderà su una dichiarazione sui principi di bilancio» per il 2022 e il 2023, nella quale si stabilirà che «a causa dell’incertezza siamo pronti a cambiare i nostri piani, per rispondere a una situazione che cambia rapidamente», ha detto Donohoe.