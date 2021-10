Merkel: «Con Draghi rapporto di fiducia. Il mio amore per l’Italia continuerà»

1' di lettura

«L’Italia resta l’Italia, non può rappresentare l’Europa o guidare da sola i destini europei come ho visto scrivere in questi giorni». Così il presidente del Consiglio Mario Draghi dopo aver incontrato a palazzo Chigi la Cancelliera tedesca Angela Merkel. «Abbiamo concordato sul fatto che Italia e Germania debbano coordinare maggiormente le loro posizioni sulla gestione dei dossier ambientali ed energetici - ha aggiunto in occasione del punto stampa che si è svolto a Palazzo Chigi al termine dell’incontro -, soprattutto per quanto riguarda l’impatto di queste politiche sulle nostre imprese».

«Fin dall’inizio con Mario Draghi abbiamo instaurato questo rapporto di fiducia tra di noi e alcune cose già le abbiamo affrontate e le abbiamo iniziate» ha detto la Merkel.

Con Merkel d’accordo su difesa Ue e Libia

«Con la Cancelliera - ha detto Draghi - abbiamo parlato delle implicazioni per l’Europa della nuova politica estera americana, e ci siamo detti d’accordo sulla necessita di accelerare nei processi di costruzione di una politica estera e di una difesa europea. Abbiamo discusso anche di Libia, un tema che approfondiremo il 12 novembre alla Conferenza di Parigi insieme anche alla Francia».

Merkel, Draghi garante dell’euro

«Forse sarà il nostro ultimo incontro bilaterale, mi fa molto piacere essere qui. In pochi mesi di collaborazione si è creata una collaborazione molto stretta», ha detto la cancelleria tedesca. «Anche quando era alla Banca centrale abbiamo collaborato e Draghi è stato un garante dell’euro», ha sottolineato.

La cancelliera: il mio amore per l’Italia continuerà

«Il mio amore per l’Italia conitnuerà, farò un soggiorno a Roma, tornerò in Italia in altre vesti», ha assicurato la cancelleria tedesca.