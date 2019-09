Energia e clima, aziende e consumatori pronti al «green deal»

industriale del nostro paese verso un percorso di sviluppo più ambientalmente sostenibile», accenna Giuseppe Ricci, presidente di Confindustria Energia. «Il nostro sistema industriale e imprenditoriale è di assoluta eccellenza, dobbiamo imparare a fare sistema e dobbiamo liberarlo da quelle pastoie burocratiche che oggi gli impediscono di dare il meglio di sé in nuovi settori». Per applicare il piano energia e clima Pniec «occorre una governance chiara, che indirizzi e monitori lo stato di avanzamento proponendo o imponendo i giusti correttivi in modo tempestivo, con concretezza e pragmatismo, altrimenti rischiamo di disperdere risorse e non raggiungere neanche gli obiettivi». Con un' attenzione «particolare agli investimenti sulle infrastrutture energetiche senza le quali la trasformazione non sarà possibile».

Starace, Enel

Parole chiave: sostenibilità, circolarità, contraddizioni, coraggio. «Questo Governo sembra essere abbastanza in sintonia con la Commissione Ue perché a livello europeo la transizione energetica è comunque la via che stanno imboccando quasi tutti: dobbiamo solo declinare la ricetta in termini italiani», avverte durante un’intervista Francesco Starace, amministratore delegato dell’Enel. Ora servono dunque «una elettrificazione del sistema economico e una decarbonizzazione» coniugate con una circolarità economica, «con riutilizzo e riciclo su cui l’Italia è uno dei Paesi più virtuosi» e con «sostenibilità per tutti di questo cambiamento: senza dimenticare che durante questa transizione ci sono settori che, a torto o a ragione, sentono di avere qualcosa da perdere».



L’Enel aveva presentato al Workshop Ambrosetti di Cernobbio uno studio in cui emergeva che dalla transizione energetica, realizzata anche attraverso una elettrificazione del sistema, si perdevano 500mila posti di lavoro in alcuni settori ma se ne guadagnavano 1,5 milioni in altri segmenti. «Ci sono tanti modi per gestire la transizione energetica. È un processo che si svolge nell’arco di 10 anni, bisogna avere coraggio e prendere il toro per le corna e partire dicendoci la verità».

«La finanza è importante per sostenere la transizione energetica. Oggi c’è una incredibile massa di denaro che cerca uno sbocco sostenibile, c’è pressione da parte degli investitori per cogliere opportunità di investimento rinnovabili e green in generale. Il green bond si è dimostrato interessante ma inefficiente nello scaricare a terra i propri effetti».

Descalzi, Eni

Le parole chiave sono tecnologia, innovazione, risposte globali. «Sull’Italia l’impegno nel quadriennio è di 22 miliardi con gli investimenti principali sulla tecnologia, sulle rinnovabili e sulle attività di esplorazione», dice Claudio Descalzi, amministratore delegato dell’Eni nella sua videointervista. L’impegno principale, ha ricordato, «è nelle rinnovabili e

sulla parte di nuova economia, che parte dalla trasformazione dei grandi complessi di raffinazione fino alle nuove attività». L’ultima delle quali è quello di ricavare energia dalle onde. Un percorso in cui «il punto di partenza è l’Italia: qui sviluppiamo le nuove tecnologie e poi cerchiamo di fare un deployment».

«L’Europa in questi ultimi 10-15 anni è il continente che più ha fatto e investito nelle rinnovabili. Sono sicuro che già adesso ha politica orientata alla transizione. Il problema è che il cambiamento climatico è globale e non può essere gestito dalla singola entità. L’Europa ha l’8-9% delle emissioni. Se è l’unica di fare uno sforzo, il problema a mondiale non si risolve. Un problema globale deve essere affrontato in modo globale non parcellizzato».

«Questi cinque anni sono stati un’opportunità perché abbiamo ridotto debito e costi puntando su nuove tecnologie. Siamo in mezzo alla transizione energetica, questo cambiamento non lo vedrei come un problema ma come una grossa opportunità: lo scenario sarà volatile ancora per anni, si va verso qualcosa di completamente nuovo, sarà una transizione strutturale del business».