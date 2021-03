Lavoro: energia, edilizia e mobilità tra le aree in accelerazione

Il Fondo nuove competenze, introdotto l’anno scorso, è uno strumento utile per formare i lavoratori, e con risorse ancora disponibili (è stato finanziato con 730 milioni, ndr). Andrebbe semplificato per le piccole imprese e per le aziende con sedi in più Regioni, ma potrebbe avere un ruolo importante in questa fase. Tanto più se lo Stato, oltre a coprire il costo del lavoro per le aziende che fanno partecipare i lavoratori ai corsi, coprisse anche una parte dei costi di formazione. Del resto, tutto ciò che lo Stato dovesse investire nelle politiche attive oggi, lo risparmierebbe in cassa integrazione e indennità di disoccupazione, domani: pensi che sei mesi di Naspi per 150mila lavoratori, a mille euro al mese, costano allo Stato quasi un miliardo di euro.

Il sistema dei centri per l’impiego e delle agenzie per il lavoro andrebbe rilanciato, in quest’ottica. Che cosa si deve fare, secondo lei, in questo ambito?

Sarebbe necessario consentire anche alle agenzie per il lavoro di occuparsi dell’accoglienza dei lavoratori. È necessario poter mappare con precisione le opportunità di lavoro del territorio e, laddove non ci fossero aziende che possono assumere, favorire anche l’autoimpiego. I servizi di outplacement oggi non possono essere acquistati dai singoli individui ma solo dalle aziende: per promuoverne l’utilizzo, sarebbe utile agevolarli dal punto di vista fiscale o finanziarli con i fondi interprofessionali.