Energia elettrica: prezzo fisso o variabile, meglio un uovo oggi o…? La spesa energetica rappresenta una voce significativa per le piccole e medie imprese: scegliere la fornitura giusta può fare la differenza.

La spesa energetica rappresenta una voce significativa per le piccole e medie imprese: scegliere la fornitura giusta può fare la differenza.

2' di lettura

Tra fisso e variabile, in questo momento… meglio tutti e due! Dopo un periodo in cui il prezzo dell'energia ha raggiunto picchi al ribasso, assistiamo a una graduale - benché ancora contenuta - risalita. Optare dunque per una fornitura di energia a prezzo misto - fisso e variabile insieme - può risultare vincente per l'impresa che, non solo riduce il rischio con la quota fissa, ma sfrutta al contempo i trend del mercato.

Repower ha studiato tre diverse formule miste, per soddisfare i differenti profili e le specifiche esigenze di consumo delle PMI.



Saggia

Particolarmente indicata per aziende con consumi di energia importanti, la formula Saggia è modellata sui singoli profili orari. Mette in sicurezza l'80% dei consumi orari con un prezzo fisso e dà la possibilità di cogliere le opportunità generate dalle fluttuazioni di Borsa sulla restante parte, con un prezzo indicizzato al PUN. Una scelta “saggia” proprio per quelle imprese che, meno propense al rischio di affidarsi completamente al PUN, vogliono individuare un consumo orario di base da mettere in sicurezza.

Loading...

Viscontea

Ispirata al celebre romanzo “Il visconte dimezzato” di Calvino, Viscontea letteralmente fonde insieme due anime - la certezza di un prezzo fisso e le opportunità di uno variabile - riservando alle aziende il meglio di entrambe. Cinquanta e cinquanta dunque: metà dell'energia consumata è infatti legata alla sicurezza di un prezzo fisso e l'altra metà a un prezzo indicizzato al PUN (Prezzo Unico Nazionale), così da cogliere anche le opportunità della Borsa elettrica. Con le stesse caratteristiche - prezzo fisso e prezzo indicizzato al PSV (Punto di Scambio Virtuale) insieme - Viscontea è disponibile anche per la fornitura di gas naturale.



Ecco come funziona Viscontea

Ducale

Con Ducale la combinazione tra prezzo di borsa e prezzo fisso è scandita dal tempo. Il periodo di fornitura è infatti suddiviso in due parti: nei primi sei mesi, si comincia con un prezzo indicizzato al PUN per poi passare, dal settimo mese, a un prezzo fisso dell'energia. Questa formula dà alle aziende l'opportunità di sfruttare nell'immediato un favorevole andamento del prezzo di Borsa e, contemporaneamente, fissare da subito il prezzo che pagheranno dal settimo mese fino alla scadenza del contratto.

Tre buone ragioni, dunque, per non dover scegliere tra fisso o variabile, ma avere il meglio di entrambe le soluzioni in un'unica fornitura.