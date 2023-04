Energia, in estate prezzi in aumento a causa della siccità

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L'inverno particolarmente mite, la bassa domanda sia industriale sia domestica e l'offerta eccedente hanno determinato una diminuzione del prezzo del gas di circa il 50% nel primo trimestre 2023 al Ttf di Amsterdam. È quanto emerge dal report di Renantis che ha analizzato l'andamento dei prezzi dell'energia nel primo trimestre 2023.

Nonostante il significativo abbassamento, il prezzo risulta comunque superiore rispetto ai livelli pre-crisi del gas, iniziata a marzo 2022. A fine inverno 2023, il livello degli stoccaggi di gas in Europa risulta pari al 55%, lo stesso livello raggiunto durante il periodo di lockdown. La considerevole quantità di gas immagazzinata faciliterà il processo di approvvigionamento, iniziato ad aprile, in vista del prossimo inverno.

Loading...

Prezzo elettricità diminuito del 55%

Il PUN (il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana), influenzato dalla riduzione del prezzo dal gas e dalla ridotta domanda industriale, ha ripreso un trend in diminuzione, nonostante i prezzi siano ancora superiori alla soglia dei 100 €/MWh: a marzo, infatti, ha raggiunto i 136,3 €/MWh, rispetto ai 308,7 €/MWh dello stesso mese nel 2022, con una diminuzione di oltre il 55%.

La crisi idroelettrica

Nonostante il trend al ribasso registrato finora, le previsioni per l'estate 2023 sembrano suggerire uno scenario in mutamento: le riserve idroelettriche sono attualmente molto basse e la situazione è particolarmente preoccupante in tutta la regione alpina, dove la neve accumulata è inferiore addirittura al 2022. Come l’anno scorso, la ridotta produzione idroelettrica in primavera ed estate porterà a un aumento del prezzo.

Contestualmente, le tecnologie nucleari e termiche dovranno ridurre la loro produttività a causa della scarsità di acqua. La siccità, quindi, unitamente al taglio della produzione del petrolio da parte dell'OPEC, giocherà un ruolo fondamentale nella definizione dei prezzi delle commodity energetiche, sottolineando, ancora una volta, come i cambiamenti climatici abbiano un impatto importante sul mercato energetico.