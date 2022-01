Energia, per famiglie e imprese nuovi rincari in vista nel 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’impennata dei costi energetici minaccia di diventare un macigno sempre più grande da sopportare per l’Europa (e per gran parte del mondo). E mai come in questo caso mal comune non è mezzo gaudio.

Solo contando i rialzi di prezzo già avvenuti sui mercati all’ingrosso di gas ed elettricità, Bank of America calcola che nelle maggiori economie del Vecchio continente il 2022 porterà un ulteriore aggravio medio delle bollette del 20-40% nel 2022 (dopo il +20-30% del 2021), che i Governi, con le misure...