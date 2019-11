Energia da fonti rinnovabili e plastic free: la politica verde di Bankitalia

Teleconferenze per diminuire gli spostamenti

Sono raddoppiate dal 2017 al 2019 le teleconferenze per far calare il numero di spostamenti. E quando gli incontri faccia a faccia si sono rivelati indispensabili si è incoraggiato l'uso dell'alta velocità al posto dell'aereo. Così nel 2018 il 94% degli spostamenti tra Roma e Milano sono stati effettuati in treno.

Spostamenti casa-lavoro con car pooling o bici elettriche

Sono stati anche resi più ecologici i normali spostamenti casa-lavoro. I dipendenti hanno a disposizione torrette di ricarica nei parcheggi interni, sono invitati a utilizzare un servizio di car pooling tra colleghi e posso usare delle biciclette elettriche con pedalata assistita per gli spostamenti tra le sedi di Roma.

Il 46% di carta è riciclata

Si sta riducendo anche l’uso della carta, che ha segnato un -16% nel 2018 rispetto al 2017. E il 46% della carta utilizzata è riciclata.

CARTA Percentuale di fornitura di carta riciclata sul totale

Eliminata la plastica monouso

Dal 2019 Bankitalia ha anche avviato un progetto per diventare un’istituzione plastic free attraverso la progressiva riduzione dell'uso dei materiali in plastica. Già tutti i bicchieri e i piatti in plastica monouso sono stati eliminati dalle mense e dai distributori automatici.



Esperti al lavoro per il report sulla situazione energetica del Paese

La Banca collabora anche con i suoi esperti alla redazione del rapporto “La situazione energetica nazionale”, predisposto dal ministero dello Sviluppo economico. Fornisce anche supporto al ministero dell'Economia per i negoziati sulle proposte legislative che scaturiscono dal Piano di azione per la finanza sostenibile della Commissione europea. Nel 2019, grazie anche all’effetto Greta e agli scioperi per il clima indetti dagli studenti di tutto il mondo, il cambiamento climatico è stato il tema dell'anno.

