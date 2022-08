Energia, fonti rinnovabili: la guida ragionata con tutte le norme

Si pensi, solo per fare qualche esempio, agli incentivi dapprima generosi poi via via più ridotti per il fotovoltaico; oppure alle decisioni in materia di gasdotti; oppure, ancora, alle indicazioni in ordine sparso di Regioni ed enti locali per la mobilità sostenibile.

Nel corso della legislatura che sta finendo, in vista del voto del 25 settembre, sono stati compiuti passi significativi, seppur tra tentativi, correzioni ed errori che ormai starà al prossimo Parlamento e ai prossimi governi rimediare (basti qui il caso dei bonus edilizi).

E va dato atto all’ultimo governo in carica, quello guidato da Mario Draghi, di aver proseguito il percorso tentando di semplificare e razionalizzare le azioni esistenti, favorendo l’avvio di iniziative nuove. In questo ambito, il Dipartimento della Funzione pubblica, su impulso del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha raccolto tutte le semplificazioni e gli snellimenti burocratici varati dal governo Draghi.

