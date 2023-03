Energia green, così si può accelerare la crescita dell’idrogeno verde

Secondo Chiavari questo potrebbe succedere solo in due casi: se ci fosse un organismo terzo capace di garantirlo o se si decidesse di “sacrificare” l’opportunità di vendere quell’energia verde al mercato e veicolarla verso l’idrogeno.

La strategia dell’Italia

I modelli di business sono vari e nessuno sembra dominante. La piccola produzione in sito, con elettrolizzatori di piccola scala, connessi a un impianto industriale, i modelli “a distretto”, in cui si punta ad avere una macroproduzione in pochi luoghi che soddisfano tutta la domanda; l’importazione, una soluzione che deve coinvolgere un’ottica di sistema e prevede reti di trasmissione ad hoc, anche internazionali, e trasporti (camion, nave).

PANORAMICA DEL SISTEMA REGOLATORIO PER LO SVILUPPO DELL'IDROGENO VERDE IN ITALIA Loading...

Quello che secondo Chiavari manca è una visione unitaria: i singoli operatori stanno inseguendo quello che reputano al momento realizzabile, o comunque sufficientemente sofisticato per il mercato odierno. «Mi aspetto un tavolo di lavoro fra pubblico e privato: serve che il governo cerchi di capire le esigenze e le ambizioni degli industriali italiani, orchestrando le diverse visioni degli operatori. In questa partita gioca un ruolo anche Snam, perché l'idrogeno può scorrere nei tubi della rete del gas esistente fino a una certa percentuale di blending, ma per un flusso di idrogeno al 100% serve pensare a una rete ex novo».

L’Italia ha grandi competenze a livello di componentistica e realizzazione industriale, ha l’ambizione e le potenzialità per creare gigafactory di elettrolizzatori. Secondo Chiavari, dovrebbe ambire all’autosufficienza, ma anche a giocare la partita in altri mercati, non dovendosi confrontare con il limite di materie prime come, per esempio, il silicio per il fotovoltaico.

Loading...