Energia green, e ad ampio raggio, per dispositivi sempre carichi

Il laboratorio di Mateusz Haberny, alla periferia del piccolo paese di Ciche, in Polonia, è immerso tra gli abeti e le case di legno ai piedi dei monti Tatra. Circa cinque anni fa, Haberny ha deciso di sfruttare le sue abilità nella lavorazione del legno per costruire una stazione di ricarica per iPhone. Il suo enorme successo ha portato alla nascita di Oakywood, un'azienda che ora conta un team di oltre 25 persone impegnate a «reinventare lo spazio di lavoro».

La sua linea di prodotti è piuttosto varia e include scrivanie personalizzabili per lavorare in piedi e supporti per cuffie, tutti realizzati in materiali provenienti da fonti sostenibili. Il legno utilizzato è certificato FSC, il feltro è cruelty-free e il sughero è coltivato responsabilmente in Portogallo. Oakywood collabora con One Tree Planted, organizzazione no profit impegnata nella riforestazione globale: una parte dei profitti di ogni vendita viene spesa per piantare alberi e Oakywood si dedica in particolare alle zone colpite da disastri ambientali. E, localmente, lavora con la no profit polacca Las na Zawsze (“Foresta per sempre”), che tutela le foreste di tutta la Polonia dal 2019.

Le nuove stazioni di ricarica MagSafe per iPhone e Apple Watch, realizzate dalla designer di Cracovia Magdalena Gembala, fondono stile scandinavo e giapponese. Il supporto per iPhone, pensato per essere collocato sulla scrivania, ha un aspetto elegante e al tempo stesso robusto, una perfetta combinazione tra la base in alluminio nero opaco e il legno, a scelta fra quercia, noce o quercia tinta di nero. Il caricatore MagSafe (non incluso) vi si annida comodamente e il cavo rimane in ordine. Poggiateci sopra il vostro iPhone (12, 13, 14): aderirà perfettamente alla piastra MagSafe e rimarrà sul supporto a un'inclinazione ideale di 25 gradi. Non è possibile, né necessario, adattarla. L'estetica è meravigliosa e potrà essere rovinata solo dal vostro telefono, se ha qualche ammaccatura. Ma riguardo a questo gli artigiani di Oakywood non possono fare proprio niente.

PITTOGRAMMI IN CUCINA

Per la sua ultima collaborazione, il produttore australiano Sage ha proposto ad alcuni artisti aborigeni di utilizzare i suoi elettrodomestici come se fossero una tela. Secondo la professoressa Margo Neale, del National Museum of Australia, «gli indigeni australiani lasciano da sempre segni distintivi sugli oggetti d'uso quotidiano, quindi l'idea non fa che mantenere attuale la tradizione». In particolare, il forno Dhuuyaay Smart Oven, con decorazione all over, è anche pratico: griglia, tosta, arrostisce, cuoce a bassa temperatura e frigge ad aria. I profitti delle vendite sono destinati a tre associazioni di beneficenza a supporto degli aborigeni, per programmi focalizzati su istruzione, sanità e accesso al mondo del lavoro.