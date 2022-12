Energia, in Italia consumi in calo dell’1,5%, ma emissioni in crescita del 2%

Nel periodo gennaio-settembre 2022, i consumi sono diminuiti considerevolmente nell'industria, con un calo particolarmente accentuato nel terzo trimestre (-15%), mentre è continuata la forte ripresa dei trasporti, sebbene a tassi progressivamente più contenuti (+12% nei nove mesi, +4% nel terzo trimestre).

Aumento delle emissioni

L'aumento delle emissioni, invece, è riconducibile quasi interamente alla produzione di energia elettrica e calore, alle raffinerie e alle industrie energivore. In termini di fonti primarie i primi nove mesi del 2022 hanno visto proseguire la risalita delle fonti fossili: i consumi di petrolio sono cresciuti dell'8%, avvicinandosi ai valori pre-pandemici. Ancora più marcato l'aumento dei consumi di carbone (+47%), che a fine anno torneranno non lontani dai livelli del 2018. In forte calo invece i consumi di gas naturale (-3% nei nove mesi, -8% nel terzo trimestre) e di fonti rinnovabili, in calo costante dell'11% circa in tutti e tre i primi trimestri dell'anno. La performance delle rinnovabili è stata influenzata negativamente dalla significativa riduzione dell'idroelettrico (-25% rispetto al minimo degli ultimi 15 anni), non compensato dall'aumento del 9% di eolico e solare nei primi nove mesi dell'anno, ai massimi storici nel periodo con una quota del 16,3% sulla richiesta di energia elettrica e un picco del 21,7% ad aprile.

Materie prime critiche

L’analisi di Enea dedica un focus anche alle materie prime critiche (Critical Raw Material: Crm), la cui disponibilità potrebbe risultare un collo di bottiglia per la transizione energetica. Infatti, i dati indicano una pressoché totale dipendenza dell'Ue dall'estero per terre rare, platino e litio (100%), tantalio (99%) e cobalto (86%). Dipendenza ancora più forte per l'Italia, dove le Crm hanno un'incidenza sul Pil pari al 32% e sull'export all'86%. «L'eventualità di non poter soddisfare al 2030 la domanda di energia eolica e per i veicoli elettrici è molto forte», conclude Gracceva.