Energia, l’onda lunga dei blackout cinesi su materie prime e supply chain

In Cina tutto è più grande: la fame di energia, così come le difficoltà ad approvvigionarsi in un mercato in cui oggi – a livello globale – qualsiasi combustibile scarseggia e costa sempre più caro. Anche la sfida di coniugare sviluppo economico e transizione energetica qui è ancora più difficile che altrove. E lo dimostra la crisi esplosa in questi giorni (ma che si preparava sotto traccia da mesi), di cui probabilmente il mondo ha solo cominciato ad avvertire l’impatto.

La Cina è grande, anzi grandissima...