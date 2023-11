Energia Locale si espande nel Nord Italia con soluzioni su misura per il risparmio energetico

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Ho iniziato come venditore porta a porta di contratti su luce e gas, poi mi sono reso conto che i clienti cercavano sempre più un’assistenza per orientarsi nel mondo delle bollette, tra costi nascosti e lunghe attese con i call center». Per Mattia Fiorentini l’anno di svolta è stato il 2018, quando ha fondato Energia Locale, di cui è il Ceo. La piena operatività è arrivata l’anno successivo.

«Siamo un fornitore di luce e gas per utenti privati - racconta - con un tratto distintivo: la figura del consulente dedicato, un esperto a 360 gradi sul mondo dell’energia. Il suo nome è scritto a chiare lettere sul contratto, con tanto di numero di telefono. Attualmente ne abbiamo diciotto ». Con benefici in termini di tempo e costi. «Sul mercato libero - dice - una gestione su misura consente di risparmiare fino al 30-40% e tra il 5 e il 10% su quello di maggior tutela». Dal prossimo gennaio gli utenti domestici su questo segmento, salvo proroghe dell’ultim’ora, verranno spostati sul mercato libero per il gas, mentre per la luce la fine della maggior tutela è fissata per aprile.

La sede centrale di Energia Locale è a Milano, ma l’azienda ha un presidio sul territorio con quattro sportelli tra la Lombardia (a Desio, Pero, Lomagna) e il Piemonte (a Collegno, in provincia di Torino), con oltre 6.200 clienti. Lo staff cresce di pari passo e oggi può contare su una cinquantina di persone in tutto, con un’età media intorno ai 30 anni. Nel 2022, l’anno del picco dei prezzi sulla scia della guerra tra Russia e Ucraina, l’azienda mette a segno ricavi per 5,2 milioni di euro: rispetto al 2019 l’accelerazione è del 244%. Tanto che l’azienda guadagna il settimo posto della classifica Leader della crescita 2024 Sole 24 Ore-Statista.

La transizione energetica fa il resto. Il consulente dedicato assiste i clienti nella scelta delle soluzioni su misura per il risparmio in chiave green, con un occhio alla riduzione delle emissioni e un altro al portafogli. Si parte da un’analisi dettagliata del consumo per individuare le aree in cui è possibile apportare miglioramenti per abbattere i costi. «Una valutazione attenta – dice Fiorentini – consente di abbatterli fino al 78 per cento».

Guardando al futuro, spiega il Ceo, «puntiamo a crescere ulteriormente superando i 25mila clienti, con l’apertura di altri cinque sportelli sul territorio». Da un lato il potenziamento del canale fisico, dall’altro la spinta sul digitale. «Stiamo testando una app - conclude Fiorentini - che entrerà in funzione nel 2024 e consentirà la gestione dell’efficientamento energetico in modalità digitale».