Energia “made in italy”. Da Eni ad Enel, da Terna a Snam: dieci a.d. raccontano la ricetta per un futuro sostenibile Al suo ventesimo compleanno l'Italian Energy Summit del Sole 24 Ore ha visto la partecipazione di tutte le maggiori aziende del settore dell'energia del nostro Paese: ben dieci amministratori delegati, compatti nello sposare la causa della transizione energetica e nel mettere in evidenza che la sfida può essere vinta solo se si esaminano con franchezza le criticità del sistema, per riuscire a superarle

Cruciale portare progetti nuovi per poter accedere ai fondi Ue

Per accedere ai fondi del Recovery fund «è cruciale portare progetti nuovi, che possano sostenere l'ulteriore sforzo per uscire dalla crisi e siano cantierabili, perché fondi devono essere spesi tra il 2021 e il 2023». Lo ha affermato Francesco Starace, ad di Enel. «Nei 4 paesi in cui siamo presenti (Italia, Spagna, Grecia e Romania) puntiamo su progetti che consentano, ad esempio, di sviluppare una tecnologia non ancora matura, come nel caso dei sistemi di accumulo. L'importanza di avere una chiarezza e una onestà progettuale è fondamentale per la stessa Ue, la quale per la prima volta andrà sul mercato per finanziarsi e dovrà dimostrare agli investitori come ripagherà il suo debito», ha spiegato. Per Starace l'idrogeno verde è il futuro. «La sfida, per renderlo competitivo, è la riduzione dei costi degli impianti elettrolisi di un fattore 6. Penso ci si arriverà in 3-5 anni: per raggiungere le economie di scala servirà un'industria europea dell'idrogeno come è avvenuto per l'Airbus», ha detto. Il manager è detto convinto che«presto anche i governi lanceranno titoli di Stato legati a obiettivi Esg».

Il Recovery Fund accelereratore per la transizione energetica

Il Recovery Fund come «una grandissima opportunità» che consentirà a Eni «di accelerare i progetti finalizzati alla transizione energetica e di trasformazione del nostro business». L'ad del colosso energetico, Claudio Descalzi, delinea la sua ricetta per intercettare al meglio le risorse messe a disposizione dall'Europa: «Servono progetti e bisogna essere pragmatici, ma occorrono anche le competenze perché i fondi non sono scarsi ma neppure infiniti». Per il ceo di Eni ci dovrà poi essere «un coordinamento tra le aziende, chiamate a realizzare queste opere, e il pubblico». Con il governo che dovrà predisporre la «cornice normativa» per supportare tale percorso, cruciale per la decarbonizzazione. Un binario, quest'ultimo, che Eni intende affiancare anche «all'impegno sui diritti umani e sull'inclusione» che concorre alla creazione di un nuovo modello di sviluppo. Sfide precise, quindi, come quella che a Ravenna porterà all'avvio del più grande centro di cattura e stoccaggio di anidride carbonica al mondo: «Il progetto è molto maturo e ne faremo presto uno simile in Gran Bretagna».

Italia in pole position sull'idrogeno, ora bisogna farlo convivere col gas

Sul fronte dell'idrogeno l'Italia è in pole position, assicura Marco Alverà, ceo di Snam: «Siamo messi benissimo, abbiamo già fatto sperimentazioni , siamo dinamici e abbiamo un vantaggio geografico fondamentale», anche se «dovremo essere bravi a far convivere le varie fonti di energia» visto che il gas «continuerà ad avere un ruolo fondamentale nella transizione energetica al 2050». L'idrogeno puro può già transitare nei gasdotti Snam, afferma il manager: «L'adeguamento necessario non è tanto sui tubi, ma su stazioni di pompaggio e altri elementi della rete. Ci stiamo lavorando, con l'obiettivo di avere tutto hydrogen ready». Anche sul fronte dello stoccaggio sono necessari interventi. «La frontiera della ricerca per noi è capire cosa accade se mettiamo l'idrogeno nelle caverne dei giacimenti esausti».Snam ha un piano di investimenti da 6,5 miliardi, di cui 1,5 miliardi destinati a nuovi business.

Nuovo piano Terna a novembre per accompagnare il cambiamento

Un nuovo piano industriale «pronto entro fine autunno, indicativamente a novembre». E un ruolo sempre più cruciale nell'accompagnare il cambiamento che sta investendo il sistema elettrico con un peso crescente delle fonti verdi. Dal palco dell'Italian Energy Summit, Stefano Donnarumma, ad di Terna, nella sua prima intervista da nuovo capo azienda, disegna i contorni della sfida che la società dovrà affrontare. «Terna deve fare di tutto nei prossimi anni per abilitare questa crescita - spiega -. Da un lato, dovrà continuare negli investimenti di sbottigliamento della rete, e, dall'altro, dovrà raggiungere ancor meglio di oggi le aree di potenziale sviluppo». Insomma, la società sarà in prima linea nel sostenere i target di decarbonizzazione più sfidanti posti dall'Europa e che si rifletteranno nei piani nazionali: «È una partita che deve essere vinta e che dovrà essere giocata da tutti con massima energia e orientamento al risultato».

Il sistema gas sarà protagonista nella sfida della decarbonizzazione

Il sistema gas sarà protagonista per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione e di contrasto ai cambiamenti climatici fissati dal Green New Deal. L'ad di Italgas, Paolo Gallo, tratteggia così i contorni della sfida che attende anche la distribuzione gas, chiamata dalla commissaria Ue per l'Energia, Kadri Simson, a ridurre le emissioni di metano associate al settore. «Come associazione europea dei distributori di cui sono presidente – spiega Gallo – abbiamo presentato una proposta di lavoro che va in questa direzione». E che farà leva sullo sviluppo di reti digitali e sull'innovazione tecnologica, al centro della trasformazione già avviata da Gallo. Il ceo è poi tornato sulla gestione dell'emergenza Covid: «Abbiamo accelerato i pagamenti e gli stati avanzamento lavori, garantendo così un flusso finanziario dalla nostra azienda verso i fornitori». Quanto alle gare gas, «ci sono oltre 3 miliardi di investimenti l'anno che si sbloccherebbero se il sistema ripartisse». Infine, la partita in Grecia su Depa: «Stiamo guardando i dati – chiosa l'ad – e dialogando con i potenziali partner, la scelta di averli o no dipenderà se la cosa ci renderà più competitivi».