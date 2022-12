Manovra e famiglie: per congedi, mutui, figli e bollette 4 miliardi in arrivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un primo segnale. «Che indica la direzione», come ha sottolineato la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, e come aveva detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, descrivendo la manovra: «Considero importante che in un mese si sia aperto un varco sulle misure che intendiamo attuare». Gli interventi per le famiglie introdotti con la legge di Bilancio per il 2023 non esauriscono le intenzioni del nuovo Governo, che per sostenere la natalità ha promesso ad esempio di riformare presto l’assegno unico e universale per i figli.

Pesano di più gli interventi sui rincari energetici

A pesare di più per il momento, sono ancora gli interventi per far fronte al caro energia e all’inflazione, arrivata all’11,5% su base annua. Su 4 miliardi complessivi di spesa per le misure a sostegno delle famiglie previsti nel Ddl di Bilancio all’esame del Parlamento, 2,5 miliardi sono legati al potenziamento del bonus gas e luce per i nuclei in difficoltà.

L’altra voce robusta di spesa riguarda i mutui: 436 milioni andranno a finanziare la proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa dei giovani under 36 e delle garanzie sui mutui del fondo Gasparrini, che vede prorogata anche la possibilità di sospendere le rate (chance quest’ultima che non necessita però di un rifinanziamento da parte della manovra). C’è anche da considerare che l’aumento dei tassi di interesse potrebbe ridurre la portata di questi aiuti, per come sono stati pensati fino a oggi.

Nel Ddl di Bilancio è previsto anche un fondo da 500 milioni, presso il ministero dell’Agricoltura, per finanziare l’acquisto di beni alimentari di prima necessità di famiglie con Isee fino a 15mila euro. Dovrà essere attuato però da un decreto (Agricoltura-Mef), che stabilirà i criteri e le modalità di erogazione del beneficio.

Sostegno a natalità e genitorialità

Sul fronte del sostegno alla natalità e alla genitorialità, la manovra mette in campo un innalzamento all’80% della retribuzione di un mese di congedo parentale, ma solo per le lavoratrici madri. Se si pensa che l’80% dei congedi parentali sono già fruiti dalle madri, si vede come non ci sia una vera inversione di tendenza nell’incoraggiare anche i padri a usare questa misura per accudire i figli.