Energia / Obiettivo far crescere i bonus per piccole attività e imprese

Alla voce energia saranno destinati i due terzi delle risorse di tutta la legge di bilancio, partendo dalla base dei 21 miliardi in deficit. Allo studio c’è un “mix di aiuti” per coprire i primi tre mesi del 2023: in parte confermando lo sconto benzina, il bonus sociale ed i crediti di imposta, in parte pensando a ristori specifici per alcuni settori, con la replica dell’Iva al 5% sul gas e dei bonus per le famiglie.

Nel pacchetto sull’energia si punta in particolare all’aumento dal 30 al 35% dei crediti d’imposta per le piccole attività commerciali, ma si punta anche a far salire dal 40 al 45% quello per le imprese.

Allo studio anche un fondo unico di supporto al fabbisogno energetico, da gestire con aiuti selettivi.