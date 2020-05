Energia, parte la grande alleanza a Nord Est Lavoro intenso anche durante il lockdown: alle battute finali l'intesa tra la lombarda A2A insieme con Agsm di Verona e Aim di Vicenza di Cheo Condina

Una veduta delle strutture Agsm

Il traguardo non è a un passo, anzi c'è ancora parecchio da correre, ma si può dire che la grande alleanza lombardo-veneta tra A2A, Agsm Verona e Aim Vicenza sia a buon punto visto che i lavori sono proseguiti alacremente (a distanza) anche durante il lockdown.

L'obiettivo che al momento pare più plausibile è quello di raggiungere un accordo vincolante a giugno per poi chiudere definitivamente l'operazione dopo l'estate. Di certo, se tutto andrà liscio e nascerà la Multiutility del Veneto, gli equilibri energetici del Nord Est risulterebbero nuovamente modificati dopo la mossa di Hera, che proprio a dicembre ha siglato una maxi joint venture con la trevigiana Ascopiave su clienti finali e distribuzione gas. Quale sara il passaggio successivo nel consolidamento del settore in una delle aree più ricche del Paese? Tra le aziende medio-piccole da aggregare resta soltanto Tea Mantova. Più a Nord invece, ma di dimensioni più rilevanti, ci sono Dolomiti Energia (Trentino) e Alperia (Alto Adige).

I nodi da sciogliere

Sulla grande alleanza tra A2A, Agsm e Aim (nata in realtà un anno fa quando l'advisor Pwc mise al tavolo le tre realtà per formulare un'offerta congiunta per Ascopiave) ci sono tre grandi temi da definire nel dettaglio: la governance, i concambi (che insieme agli asset conferiti da A2A andranno a determinare gli equilibri azionari della nuova Multiutility del Veneto) e il piano industriale di quella che, già oggi, è la quinta realtà italiana del settore dopo la stessa A2A, Hera, Iren e Acea. Allo stesso tempo andrà costruito un consenso politico per la verità già sufficientemente saldo: da mesi i sindaci di Verona e Vicenza, supportati anche da un'analisi di Roland Berger, sono convinti della necessità di procedere con il consolidamento alla luce delle future sfide del mercato energetico, a maggior ragione dopo l'operazione Hera-Ascopiave. A convincerli ha contribuito sicuramente la garanzia fornita da A2A che tutte le future iniziative di crescita esterna nella Regione saranno prerogativa della Multiutility del Veneto.

Ironia della sorte, per la stessa A2A il riassetto Verona-Vicenza non verrà firmato dai manager che ci hanno lavorato per mesi - il presidente Giovanni Valotti, deus ex machina delle alleanze sul territorio, e il Ceo Valerio Camerano - ma da Marco Patuano e Renato Mazzoncini, che dall'assemblea del 13 maggio li hanno sostituiti e hanno comunque già preso confidenza con il dossier. La multiutility lombarda avrà circa un terzo del capitale nella newco veneta (i pubblici resteranno in maggioranza): cosa che comunque le permetterà di consolidarla come già avvenuto con Acsm-Agam.