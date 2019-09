Edf: problemi alle centrali nucleari in Francia, energia più cara I prezzi di elettricità e gas sono impazziti dopo una pioggia di notizie negative, prima tra tutte l’allerta nucleare in Francia: un rischio non solo per la sicurezza, ma anche per le esportazioni di energia dal Paese, in gran parte dirette verso l’Italia di Sissi Bellomo

I prezzi di elettricità e gas sono impazziti dopo una pioggia di notizie negative, prima tra tutte l’allerta nucleare in Francia: un rischio non solo per la sicurezza, ma anche per le esportazioni di energia dal Paese, in gran parte dirette verso l’Italia.

Edf ha comunicato che Framatome (l’ex Areva, ora nel suo perimetro) ha individuato saldature e altre componenti difettose nei reattori di alcune centrali: un annuncio arrivato a sorpresa, in seguito al quale il titolo della società, che in Italia controlla Edison, è crollato in Borsa a Parigi di oltre il 7%. Edf ha avvertito l’Autorità francese per l'energia atomica e assicura di aver già avviato analisi approfondite per individuare eventuali rischi. Fino a ieri neessun impianto era stato fermato, ma l’allarme ha provocato un’impennata dei prezzi dell’energia elettrica in tutta Europa.

Sul mercato del giorno prima del Gme il Prezzo unico nazionale (Pun) si è spinto fino a 59,26 euro per Megawattora, anche se poi ha ripiegato a 48,37, in calo rispetto alla seduta precedente.

Tensioni maggiori si sono verificate – in tutta Europa – sui mercati forward, per le consegne di elettricità nel prossimo trimestre, con picchi di rialzo superiori all’8%.

Ancora più netta l’impennata del gas, non solo perché il combustibile dovrà sopperire alle carenze di nucleare nella generazione elettrica, ma anche perché il mercato ha ricevuto altre due notizie negative, una relativa alle forniture dall’Olanda e l’altra relativa al gas russo.