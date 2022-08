Energia, record di gas e luce: imprese stremate dai costi

Lavanderie a tutto gas

La lavanderia Baldini Giancarlo di Soliera (Modena) nonostante abbia installato sui tetti impianti fotovoltaici da 500 kW e un cogeneratore da 350 kW a giugno e luglio 2022 ha speso 225.818 euro per 121.459 metri cubi di gas: il 530% in più sul 2021.

Per la lavanderia industriale Chi-ma Florence, con sede vicino a Firenze, la bolletta di giugno ha avuto invece un peso di 145.322 euro (per 114.726 metri cubi), mentre quella del 2021 era di 23.321 euro (per 70.037 mc): +523 per cento. Ilva, un’altra lavanderia industriale con sede sull’Isola d’Elba ha dovuto pagare 86.215 euro a luglio: +208 per cento. «La nostra azienda ha subito nel 2022 una variazione del costo medio mensile della corrente da 211,69 €/MWh di febbraio ai 441,65 €/MWh di luglio e con una previsione, ad oggi, di 491,73 €/MWh per agosto», racconta il titolare Alessandro Cavallo.

Elettricità a 605 €/MWh

Lunedì in Italia il prezzo dell’energia elettrica era a 605 €/MWh mentre il future di riferimento tedesco a un anno ha toccato il record di 705 €/MWh.

Marco Gastaldi dell’Industria Tessile Gastaldi di Merone (Como) a luglio ha pagato una bolletta di 145.704 euro (per 240.476 kWh): «Sei volte quello che pagavamo un anno fa. Come è pensabile proseguire? Alla fine, agiremo sui listini portando i prezzi dei nostri prodotti fuori mercato rispetto a Paesi come Turchia o Pakistan». La Cressi Sub di Genova, azienda produttrice di attrezzatura per attività subacquee, sempre a luglio ha pagato invece 159.476 euro (per 276.044 KWh) contro i 57.713 euro (per 257.380 KWh) del 2021. Stessi consumi elettrici ma costi diversi per Il Salumificio Val d’Ongina, nel Piacentino: 23.455 euro a luglio: +194% rispetto allo stesso mese 2021. «Quest’anno non so se arriviamo al pareggio», dice il titolare Furio Burgazzi. La campana Palo Rosa coltiva insalatine a piccola foglia e ha subito un aumento quasi del 300 per cento.

IL PREZZO DELL'ELETTRICITÀ Loading...

«I costi hanno azzerato i guadagni»

Nelle strutture turistiche, la sostanza non cambia. L’hotel Dolcestate di Campofelice di Roccella (Palermo) a luglio ha pagato 73.488 euro per 114.618 Kwh: +315 per cento. L’hotel Picobello Pineta di Jesolo (Venezia) dichiara rincari del 232 per cento. Mentre il Sunshine Club Hotel di Ricardi (Vibo Valentia) lamenta un luglio da 46.201 euro contro i 13.784 dell’anno scorso: +235 per cento. Per Federturismo i costi hanno azzerato i guadagni della stagione: «Le previsioni per l’autunno, con il Pun in aumento del 40%, disegnano uno scenario apocalittico che porterà alla chiusura di migliaia di attività turistiche e non», ha dichiarato la presidente Marina Lalli. Un allarme confermato da Federcommercio per tante aziende del terziario di mercato. Coldiretti calcola invece un rincaro di quasi 9 miliardi di euro per la spesa alimentare degli italiani. Colpa della siccità. E delle bollette.