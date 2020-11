Energia, rimbalzo dei consumi nel terzo trimestre ma il 2019 è molto lontano Secondo l’analisi trimestrale dell’Enea, i consumi energetici sono aumentati del 18% ma in calo del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente di Davide Madeddu

La ripresa economica del terzo trimestre 2020 spinge su consumi, energia ed emissioni ma non è sufficiente per raggiungere i dati del 2019. A evidenziarlo, indicando una vera e propria inversione di tendenza rispetto al secondo trimestre di quest’anno, è l’ultimo numero dell’analisi trimestrale del sistema energetico nazionale dell’Enea. A leggere il rapporto si scopre che in Italia, nel terzo trimestre, l’attività economica ha avuto «un rimbalzo superiore alle aspettative», con un «balzo congiunturale del PIL pari al +16 per cento, della produzione industriale pari al +18 per cento».

E in questo scenario anche i consumi di energia sono «andati di pari passo con il rimbalzo dell’attività economica». La crescita è stata del 18 per cento rispetto al trimestre precedente ma più bassa del 7 per cento rispetto a quella registrata nel 2019.

I primi nove mesi del 2020

Il calo complessivo dei primi nove mesi del 2020 è del 12 per cento rispetto allo stesso periodo de 2019. L’analisi (si segnala un +20 per cento delle emissioni di CO2) registra un miglioramento dell’indice Ispred, ossia l’indice sicurezza energetica, prezzo energia e decarbonizzazione con un più 42 per cento nei primi 9 mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2019 «grazie all’avvicinamento dei prezzi dell’energia elettrica italiani a quelli europei e al forte calo delle emissioni (-14 per cento)».

L’analisi evidenzia che «in termini di fonti energetiche, i minori consumi del terzo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 (-7 per cento) derivano in gran parte dal calo della domanda di petrolio (-12 per cento) e in misura minore dal carbone (-30 per cento) e dalle importazioni nette di elettricità (-26 per cento)».

Resta invece «sostanzialmente stabile la domanda di gas (-1 per cento)». L’unica variazione positiva riguarda le fonti rinnovabili (+2%). Nel terzo trimestre i consumi di energia elettrica sono diminuiti del 3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, soprattutto a causa del dato di luglio (-7 per cento). A settembre la domanda ha raggiunto i livelli dello scorso anno.