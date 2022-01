Energia, senza gas russo l’Europa rischia (anche con lo scudo della Casa Bianca)

4' di lettura

Stati Uniti e Russia si stanno preparando per una guerra del gas. Una guerra senza esclusione di colpi, studiata a tavolino, con strategie che prendono in considerazione persino l’ipotesi di un azzeramento delle forniture da Mosca, col rischio di lasciare sul terreno come prima vittima l’Europa. Entrambe le potenze sono consapevoli della grave crisi energetica che il Vecchio continente sta sopportando e del fatto che Gazprom soddisfa oltre un terzo del nostro fabbisogno di gas. Eppure non escludono...