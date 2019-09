Energia, siglato rinnovo contratto per 40mila addetti: aumento di 120 euro nel triennio

Per far fronte ai cambiamenti economici, produttivi e tecnologici del settore è stato rafforzato il sistema delle relazioni industriali nei due livelli contrattuali e sono stati ampliati i compiti dell'osservatorio nazionale in merito soprattutto a formazione e partecipazione. Sul tema del Hse (salute, sicurezza e ambiente), sottolinea la nota, è da segnalare l'istituzione, in via sperimentale, del delegato (Rlsa) di sito per le aree industriali complesse con il compito, tra gli altri, della verifica dell'applicazione delle nuove normative e di comunicazione e dialogo con il territorio. L'ipotesi di accordo stipulata – fanno sapere i sindacati – sarà unitariamente e immediatamente sottoposta all'approvazione delle assemblee dei lavoratori.

Confindustria Energia esprime «profonda soddisfazione» per la firma, «che rappresenta una riscrittura quasi integrale del testo aggiornando e semplificando l'intero impianto normativo e salariale, considerando inoltre le nuove tematiche sociali e gli effetti legati alla transizione energetica». Il rinnovato Ccnl ha tenuto conto dei cambiamenti economici, produttivi e tecnologici che stanno interessando tutti i sistemi industriali puntando a un sistema di relazioni industriali che, attraverso la contrattazione collettiva, incoraggi l'adozione di forme e strumenti di partecipazione e accresca la consapevolezza dei lavoratori, sottolinea Confindustria Energia.