Energia, di Stefano: contro i rischi Ucraina e Libia diversificare le fonti

Diversificare le fonti di approvvigionamento di energia e aumentare progressivamente la quota delle rinnovabili. Solo così per il sottosegretario agli Esteri, Manlio di Stefano si potrà fare fronte all'attuale crisi energetica e all'aumento dei prezzi. Come spiega al Sole 24 ore il numero due della Farnesina la crisi in Ucraina e la situazione di instabilità in Libia rappresentano elementi di criticità da affrontare in tempo con scelte lungimiranti. Di qui la necessità di privilegiare partenership solide come quelle con Algeria e Azerbaijan. E l’Italia può svolgere in Europa la funzione di hub energetico vista della transizione energetica che vedrà in futuro una diminuione della quota di gas.

Sottosegretario, quali sono oggi le priorità della politica energetica nazionale?

In questo momento di fortissima crisi energetica, con i consumatori allo stremo e molte imprese che producono sotto costo per via del prezzo dell'energia, la priorità nazionale è una ed è estremamente chiara: calmierare in emergenza il costo di bollette e carburanti adottando, al contempo, soluzioni strutturali per stabilizzare il mercato. Per contribuire a fare questo chi si occupa di geopolitica deve partire da una considerazione fattuale: il nostro Paese è un importatore netto di energia e, come tale, dipende dalle forniture straniere e in particolare dal gas russo, che costituisce ancora la maggior parte dei nostri consumi. Per incrementare la stabilità dell'approvvigionamento è quindi necessario diversificare fornitori e fonti, ed è questo l'obbiettivo dell'Italia oggi e in vista del prossimo inverno. Parallelamente, e con uno sguardo di medio-lungo periodo, l'Italia sta incrementando la produzione di energia rinnovabile ai fini del raggiungimento dell'obbiettivo di neutralità climatica al 2050, così come previsto dal Green Deal europeo. Stiamo inoltre puntando sull'idrogeno – in particolare quello “verde” – che potrà anche essere trasportato adattando le reti già esistenti, inclusi i gasdotti internazionali.

Ma cosa vuol dire esattamente diversificare le fonti di energia?

In seguito alla crisi ucraina del 2014, è stato aperto il Corridoio Meridionale del Gas per rifornire l'Europa di gas azero tramite il gasdotto Trans-Adriatico (TAP), infrastruttura che, pur essendo entrata in funzione solo nel dicembre 2020, sta già mitigando il prezzo del gas sul mercato interno in questo periodo di forte crisi. Non solo: per la prima volta, grazie al TAP, siamo stati in grado di esportare gas verso la Francia. Adesso osserviamo che, rispetto alle prime settimane del 2021, in questo inizio d'anno la Russia ha quasi dimezzato i flussi di gas destinati a noi tramite la rotta ucraina, e questa minaccia alla nostra sicurezza energetica, probabilmente dettata anche da considerazioni di ordine politico, richiede interventi urgenti a tutela dei nostri interessi. Un eventuale conflitto in Ucraina, che insieme ai nostri partner stiamo cercando di evitare in ogni modo, deteriorerebbe ulteriormente il quadro.

Anche la crisi libica è un'altra area critica per le forniture energetiche..

Altro nostro fornitore è la Libia, alla quale siamo legati dal gasdotto Greenstream; purtroppo, però, per poter ragionare di incremento dei flussi di gas è necessario che il Paese divenga più stabile, e di certo gli eventi di queste ultime settimane non aiutano.

Ma nei confronti dell'Asia Centrale e del Caucaso, il nostro Paese si muove da solo o d’intesa con l'Unione Europea?

Ci muoviamo in entrambi i modi, ma sempre con l'obbiettivo di instaurare e preservare rapporti mutualmente vantaggiosi con riguardo sia al mercato degli idrocarburi che quello delle energie rinnovabili. A questo proposito, grazie al grande apprezzamento di cui gode il nostro Paese e alla loro reputazione, le imprese e le università italiane possono garantire un importante valore aggiunto ai partner dell'area centro-asiatica e caucasica. È probabile, in ogni caso, che la dimensione europea della collaborazione potrà acquistare maggiore importanza in futuro se, come tutti auspichiamo, la nuova strategia “Global Gateway” proposta dall'Unione Europea come modello alternativo alla “Via della Seta” cinese si dimostrerà competitiva e concorrenziale.