Energia, dagli stoccaggi comuni al tetto ai prezzi: cosa chiede l’Italia alla Ue

Differenziare le fonti di approvvigionamento, pur mantenendo gli impegni assunti in materia di transizione ecologica a livello internazionale. L’escalation del conflitto in Ucraina pone ancora più in primo piano il tema delle risorse energetiche. L’obiettivo è individuare una “exit strategy” europea, che consenta di porre il sistema di approvvigionamento dei 27 in sicurezza, rimettendo mano a un assetto ancora molto sbilanciato sulle importazioni di gas russo. Da qui nasce la trasferta del presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in queste ore a Bruxelles per incontrare la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen.

«Nel colloquio di oggi, affronteremo anche temi legati all'energia. Discuteremo di diversificazione, riorganizzazione e compensazione, a tutela dei cittadini e delle imprese. L'Italia è al lavoro per ridurre in tempi rapidi la sua dipendenza dal gas russo». Così Draghi, al suo arrivo a Bruxelles. «Sabato – ha aggiunto - ho sentito al telefono l'emiro del Qatar, Al Thani, con cui ho discusso in particolare di come rafforzare la cooperazione energetica tra i nostri Paesi. Voglio ringraziare il ministro Cingolani, che è qui con me oggi, e il Ministro Di Maio per il loro impegno su questo fronte. Discuteremo di questo e altri temi anche nel vertice informale di giovedì e venerdì a Versailles».

Le proposte italiane alla presidente della Commissione Ue

Fin qui il piano di lavoro. La trasferta di Draghi e Cingolani si propone un triplice obiettivo: differenziare la fonti approvvigionamento energetico, rendere l’Italia sempre meno dipendente dalla Russia, perorare la causa di un tetto comune ai prezzi del gas. I rappresentanti del governo italiano confermeranno alla presidente della Commissione europea gli impegni assunti dall’Italia in materia di transizione ecologica, impegni peraltro strategici nell’ambito del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e che farà da apripista al vertice informale dei capi di Stato e di governo della Ue a Versailles il 10 e l’11 marzo.

La missione a Doha del ministro degli Affari esteri Di Maio

L’obiettivo di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico sarà tra i temi affrontati a Bruxelles, ma non solo. «Rafforzando i legami con il Qatar, e con altri Paesi, ci rendiamo autonomi anche da eventuali ricatti dal gas russo», ha spiegato da Doha il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio. «Senza perdere un attimo di tempo, stiamo intervenendo per rafforzare con altri Paesi la nostra cooperazione energetica. Lavoriamo per aumentare le nostre forniture di gas nel breve, medio e lungo periodo, per evitare ogni genere di ricatto», ha aggiunto Di Maio che, dopo l’Algeria, è volato in Qatar insieme all’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, per una visita di due giorni.

La telefonata di Draghi all’emiro

La visita di Di Maio è stata anticipata da una telefonata del premier Draghi all’emiro Tamin Bin Hamad Al Thani. Lo scambio di vedute, ha fatto sapere Palazzo Chigi, si è concentrato «sull’eccellente partenariato bilaterale, sulla collaborazione energetica e sulla valutazione della crisi in Ucraina».