Energia, strategie a breve e medio periodo

Siamo presi tra due fuochi o, usando un'immagine degli antichi, navighiamo tra Scilla e Cariddi, rischiando di naufragare su uno dei due scogli dell'emergenza climatica e di quella sociale. L'esplosione del prezzo del gas sta risvegliando l'inflazione e ha costretto il governo a correre ai ripari mettendo sul piatto 5/7 miliardi di euro per ridurre le bollette energetiche di cittadini e imprese. E' la soluzione obbligata nel breve periodo perché i ceti più deboli stremati dalla pandemia fanno fatica a sopportare oneri così significativi e le imprese (alle quali, non dimentichiamolo, è legato il lavoro di moltissime famiglie), soprattutto quelle energivore, rischiano di non avere più un business sostenibile con questi costi aggiuntivi.

Siamo impegnati a risolvere il problema di breve termine e non possiamo fare a meno oggi delle fonti fossili (o ridurne significativamente l'utilizzo) per la mobilità urbana, l'energia delle nostre case e soprattutto per le imprese. Abbiamo ancora bisogno di tanto gas nel prossimo futuro per assicurare la continuità dell'erogazione dell'energia in momenti di picco in cui le rinnovabili non producono abbastanza e i sistemi di accumulo non sono sufficientemente sviluppati. Nel 2020 la metà dell'energia nazionale è stata prodotta bruciando gas (fonte Terna), il 12% è composto da carbone. Circa il 33% lo ricaviamo attraverso fonti rinnovabili, ovvero fonti di energia per le quali non paghiamo il “combustibile” (sole, vento, idroelettrico).

L'orientamento del Governo è ovviamente quello di ridurre nel medio termine la nostra dipendenza dal costoso e imprevedibile gas russo e di diminuire nel breve la bolletta per evitare più seri problemi a livello sociale e industriale.

Come cittadini e imprese dobbiamo però supportare il cambiamento tecnologico laddove le alternative sono praticabili. Dobbiamo essere consapevoli che il sussidio alla bolletta non risolve il problema alla radice e rischia di esaurire la sua efficacia in pochi mesi. Il problema del costo del gas potrebbe perdurare considerando i venti di guerra in Ucraina e i 5/7 di oggi miliardi non consentono riduzioni significative della bolletta per lungo tempo. Ecco che, ove applicabile, il fotovoltaico affiancato a sistemi di accumulo è una risposta che può essere installata in pochi giorni e, da subito, produce energia a costo zero, almeno per i 20-25 anni di garanzia dei produttori. L'investimento iniziale si ripaga in 3-10 anni; ogni installazione è un passo avanti strutturale per ridurre il caro bolletta e per un ambiente più pulito.

Il Governo è ben conscio che le rinnovabili sono l'opzione preferenziale per i vincoli dell'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette per il 2050 e la loro sostanziale riduzione per il 2030. Per il PNRR sono stati stanziati 1,5 miliardi di incentivi per l'installazione di pannelli sui tetti degli edifici agricoli. Il Ministro Cingolani ha dichiarato che bisogna decuplicare il numero di nuovi impianti eolici e fotovoltaici installati annualmente. Anche le forze politiche e Confindustria chiedono insistentemente interventi strutturali per ridurre il caro bollette.