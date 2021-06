Energia, tech, infrastrutture: ecco i titoli di Piazza Affari che beneficeranno di più del Pnrr

3' di lettura

«L'Italia è il Paese che investirà di più in valore assoluto in digitalizzazione: guardando soltanto ai fondi Rff, saranno 40 miliardi contro i 24 miliardi della Spagna, i 12 miliardi della Germania e i 10 miliardi della Francia. Stessa cosa per gli investimenti in transizione energetica. In un approccio top-down al Paese da parte degli investitori esteri, sui settori interessati dal Pnrr ci saranno più soldi in arrivo in Italia per recuperare un gap storico, e questo potrebbe tradursi in multipli...