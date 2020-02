Energia, telefoni e acqua: tutte le novità per le bollette targate 2020 di Maurizio Di Rocco e Celestina Dominelli

Buone notizie per i consumatori, il 2020 porta con sé una serie di novità sul fronte bollette. Sono in arrivo bonus per le famiglie e proroghe, a partire dal rinvio del passaggio obbligatorio al mercato libero per chi è ancora in maggior tutela. Per finire allo sconto sulla bolletta idrica che si rafforza e viene estesa anche ai percettori di reddito e pensione di cittadinanza. C’è anche la vicenda dei rimborsi legati alla fatturazione a 28 giorni, sulla quale è intervenuto – in via definitiva – il Consiglio di Stato, confermando la scansione mensile, al posto dei 28 giorni.

In particolare, il passaggio al mercato libero per l’energia - inizialmente previsto per il 1° luglio 2020 - è slittato al 1° gennaio 2022. A stabilire il rinvio è stato il Dl 162/2019 (decreto Milleproroghe) approvato lo scorso 31 dicembre 2019. La conferma dello slittamento arriverà solo una volta che il Milleproroghe - il cui esame è tuttora in corso - verrà convertito in legge.