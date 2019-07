Energia terapeutica ad alta quota al Lefay Spa Dolomiti

Fenice rossa. È l'estate, il mezzogiorno, il momento in cui l'energia raggiunge il culmine: l'ambiente dà libero spazio alla vista panoramica e i materiali utilizzati sono i legni rossastri e quelli che richiamano le tonalità della sabbia. Qui troviamo le saune finlandesi, la cascata del ghiaccio, il percorso Kneipp e le docce emozionali. Rappresenta la contrapposizione dei massimi Yin e Yang. Indicato per persone caratterizzate da agitazione e ansia; espande i sensi, stimola la gioia e l'armonia con la natura.



Tigre bianca: in termini energetici, è il momento del raccolto, l'autunno, il tramonto del giorno. L'ambiente è caratterizzato dai colori autunnali e richiami di metallo brunito, la luce è tenue e riproduce le sfumature del tramonto. È contraddistinto da un ampio Hammam, Tiepidarium, Calidarium e docce emozionali. Indicato per persone soggette a debolezza, stanchezza e malinconia.



Tartaruga nera: è il punto del raccoglimento profondo, l'inverno, del rapporto con il sé, della mezzanotte del giorno: rappresenta il massimo Yin. Una suggestiva grotta di montagna realizzata con pietre dalle tonalità scure, acqua e blocchi di sale minerale in cui sono incastonati un lago alpino e la grotta del sale. La luce soffusa e la penombra invitano al ritiro in sé stessi. Indicato per persone stressate.



Il Centro: secondo la medicina classica cinese è posto su una linea energetica chiamata “la linea della luce” e collega energeticamente tutte le altre aree, in quanto ogni stagione prima di passare alla successiva trascorre un periodo in cui si ripiega al centro. Qui sono situate la grande whirlpool inondata da una cascata di luce e l'ampia area relax che offrono un panorama indescrivibile sui monti circostanti. I materiali utilizzati sono la pietra e il legno. La luce è viva, intensa, i colori sono le varie tonalità ocra della terra.

