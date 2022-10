Energia, Unione europea in stallo sulle misure finanziarie contro la crisi: procedere uniti o divisi?

Sempre in marzo, Bruxelles suggerisce ai Ventisette obiettivi di stoccaggio del gas, pari all’80% delle riserve entro il 1° novembre. Il regolamento è stato approvato in giugno (e oggi il riempimento è già oltre il 91%). In aprile nasce una piattaforma per effettuare acquisti in comune di gas, e approfittare del potere contrattuale dei Ventisette. Lo schema non è ancora mai stato usato, anche perché l’uso è volontario e solitamente gli acquisti dipendono non dai governi, ma dalle aziende.

Successivamente, nel luglio scorso, in un contesto nel quale il rifornimento di idrocarburi russi si faceva sempre più incerto, l’esecutivo comunitario proponeva nuove regole sul risparmio dei consumi di gas. In appena qualche giorno, i Ventisette approvano un meccanismo che prevede tagli volontari del 15%, in media. A dire il vero, i Paesi membri si sono accordati su numerose eccezioni. Ciò detto, secondo la commissaria Kadri, la diminuzione dei consumi a livello europeo è già ora del 10%.

Le misure più recenti

Dopo la pausa estiva, e dinanzi a una crisi energetica dalle conseguenze sempre più gravi, la Commissione europea ha proposto obiettivi vincolanti di risparmio della corrente elettrica (del 5%). Ha anche suggerito di prelevare gli extra-profitti delle imprese petrolifere e delle imprese energetiche che non usano il gas nel produrre elettricità per ridurre le bollette dei cittadini e delle società. I provvedimenti sono stati tutti approvati dai Ventisette alla fine di settembre.

Insomma, decisioni ne sono state prese. Oggi, però, lo stallo è evidente. Le riunioni si susseguono, e paiono inconcludenti. Tutti i Ventisette sono d’accordo sull’urgenza di ridurre i prezzi dell’energia; e tutti in fondo stanno sussidiando in un modo o nell’altro le bollette elettriche. Ma il nodo è come continuare a finanziare il sussidio: con denaro nazionale o denaro comunitario? I commissari Paolo Gentiloni e Thierry Breton privilegiano la seconda opzione.

I contrasti tra i Ventisette ricordano quelli dello sconquasso debitorio o della crisi sanitaria.

In un articolo pubblicato martedì, Simone Tagliapietra, Georg Zachmann e Jeromin Zettelmeyer, ricercatori del centro-studi Bruegel, propongono anch’essi un fondo comunitario con il quale sussidiare le bollette. Soprattutto sostengono che la mano comunitaria oltre ad aiutare i Paesi con poco margine di bilancio dovrebbe servire a garantire il libero accesso al mercato (ossia il level-playing field).