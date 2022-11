Energia: Vitulano, Bergamo e gli altri, quali sono i comuni virtuosi

Il Comune di Montevarchi (Arezzo) ha riqualificato due edifici pubblici con il Conto termico - il Gse ha riconosciuto circa 120 mila euro di incentivi in particolare il 58% per interventi di coibentazione degli involucri - e ha richiesto assistenza per la realizzazione di una Comunità energetica rinnovabile in partenariato pubblico e privato.

Il meccanismo dei Certificati bianchi

Il comune di Abano Terme (Padova) è tra i pochi comuni italiani ad aver rinnovato l'intero impianto di illuminazione pubblica con il meccanismo dei Certificati Bianchi (titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica). Inoltre ha riqualificato cinque edifici pubblici con il Conto termico e ha attivato il servizio di Scambio sul posto: il GSE ha riconosciuto oltre 650 mila euro di incentivi, in particolare il 70% per interventi di coibentazione degli involucri.

Il comune di Cavriglia (Arezzo) si è contraddistinto invece per aver reso tre edifici scolastici nZEB (a emissioni quasi zero) con il Conto termico - sono stati riconosciuti dal Gse oltre 1,3 milioni di euro di incentivi - e per aver attivato i contratti di Scambio sul posto e di Ritiro dedicato.

Fondi dal Pnrr

Il Comune di Bergamo ha efficientato un edificio comunale con il Conto termico - il GSE ha riconosciuto circa 200 mila euro di incentivi, in particolare il 68% per infissi - e ha attivato contratti di Scambio sul posto e di Conto energia. Inoltre, ha pianificato un programma di più ampio di efficientamento - per il quale è in via di definizione un accordo con il Gse - beneficiando anche dei fondi del Pnrr.

Infine, il comune di Treviso ha attivato più di dieci contratti di Conto energia e Scambio sul posto. È inoltre in fase di progettazione la riqualificazione di un'intera area industriale grazie alla combinazione di diversi fondi.