Energia, vola anche il prezzo dell’uranio. Dietro il rally c’è un fondo

Con i rincari record di gas, carbone ed elettricità in fondo non stupisce che anche l’uranio - combustibile per le centrali nucleari - sia balzato ai massimi da sei anni. Ma in questo caso a far correre i prezzi non è soltanto la fame di energia. Dietro il rally c'è soprattutto un fondo di investimento: un prodotto simile a un Etf, che si è quotato a luglio in Canada e poche settimane dopo negli Stati Uniti. E che da allora sta acquistando metallo radioattivo a piene mani.

