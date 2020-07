Energia,la speculazione spinge la CO2 ai massimi da 14 anni

Pressioni analoghe erano state fatte nel 2018, quando la CO2 addirittura era quasi quintuplicata di prezzo in un anno, ma non si arrivò ad imporre alcun correttivo. Ed è probabile che anche stavolta non ci siano interventi, salvo nell’ipotesi che si accertino comportamenti illeciti da parte dei soggetti finanziari che operano sul mercato: fondi specializzati e forse anche qualche grande banca, tra quelle più attive su energia e materie prime in genere.

La direttiva europea che regola l’Emission Trading Scheme (numero 2009/29/EC) prevede la possibilità di adottare misure «in caso di fluttuazioni eccessive dei prezzi», nello specifico quando questi per almeno sei mesi consecutivi superano il prezzo medio nei due anni precedenti. Ma questa situazione finora non si è mai verificata (e comunque ci sono interpretazioni contrastanti delle norme).

La direttiva, almeno in teoria, consente anche alla Commissione Ue di agire sul numero di permessi in circolazione: ampliandolo in caso di carenze o viceversa restringendolo quando – come oggi – ce ne sono troppi rispetto alle necessità: si stima che a causa del Covid-19 e della crisi le imprese tenute a partecipare all’Eu Ets quest’anno eviteranno di immettere in atmosfera almeno 200 miliioni di tonnellate di CO2.

È forse proprio su queste considerazioni che si fonda la scommessa degli speculatori.

Anche senza operazioni straordinarie è comunque certo che la Ue intende accelerare la svolta verde e che non consentirà mai più al mercato della CO2 di indebolirsi a causa di un surplus di permessi, come era accaduto dopo la recessione del 2009: la spirale ribassista all’epoca era stata così forte da spingere per anni il prezzo dell’anidride carbonica sotto 5 euro per tonnellata, vanificando del tutto l’obiettivo di incoraggiare la transizione energetica.