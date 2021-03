Energica Motor in testa al listino, entra nel capitale l'americana Ideanomics

Livia Cevolini, ceo Energica Motor Company

La società quotata al Nasdaq sottoscriverà quasi i due terzi dell'aumento di capitale per 11 milioni di euro e avrà un minimo del 20% del capitale

2' di lettura

Energica Motor Company vola in Borsa dopo l'accordo con l'americana Ideanomics che sottoscriverà quasi i due terzi dell'aumento di capitale per 11 mln di euro. Il titolo è stato fermato anche per eccesso di volatilità quando segnava un progresso del 12,78% a 2,03 euro, livello sfiorato il 26 novembre 2020 e sotto il quale era sceso il 23 luglio 2020. Secondo l'accordo, Ideanomics (quotata al Nasdaq) sottoscriverà 11 mln di euro (10,909 mln) pari al 64,17% dell'aumento deliberato il 2 marzo scorso e avrà quindi una quota di minimo il 20% della società. Il prezzo di sottoscrizione è di 1,78 euro, pari alla media ponderata del prezzo ufficiale delle azioni Energica registrata nei sei mesi precedenti l’esecuzione dell’operazione.

Ideanomics è un'azienda internazionale volta ad agevolare l'adozione di veicoli elettrici con servizi finanziari e prodotti fintech di nuova generazione. La società è stata fondata nel 2017 ed è quotata al Nasdaq. "Ideanomics - dice la nota diffusa ieri notte - sta costruendo un nuovo paradigma per la crescita delle aziende tecnologiche emergenti fornendo loro una piattaforma unificata volta ad accelerare la loro crescita facilitando l'adozione globale di tecnologie innovative con significativi vantaggi economici o ambientali". Il regolamento dell’operazione avverrà nei prossimi giorni.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte di questa piattaforma unificata di cui condividiamo appieno la visione - ha detto la ceo di Energica Motor Livia Cevolini - la creazione di un network di aziende innovative non può che accelerare la crescita e l’adozione di nuove tecnologie a partire dalla stessa mobilità sostenibile che ci vede tra i leader di settore. Siamo certi di poter dare il nostro contributo derivato dall’esperienza decennale nel campo delle moto elettriche ad elevate prestazioni”. Per Cevolini, "l’investimento darà ulteriore forza alla crescita Energica già in atto con vigore negli ultimi anni grazie alle innovazioni apportate ai nostri prodotti con l’esperienza racing in MotoE”.

Soddisfazione anche da parte di Alf Poor, ceo di Ideanomics: "Energica ha combinato la tecnologia dei veicoli elettrici ad emissioni zero con il pedigree della mobilità ad alte prestazioni, sinonimo della Motor Valley italiana, per creare una gamma di prodotti eccezionali per il mercato delle moto ad elevate prestazioni. Per supportare i suoi prodotti, ha sviluppato internamente un expertise legato alla batteria e alla ricarica rapida DC che ha sinergie con i nostri interessi più ampi nel settore dei veicoli elettrici. Siamo rimasti molto colpiti da Livia e dal suo team, e siamo molto lieti di supportarli nella loro prossima fase di crescita”. L’accordo prevede un lock-up di 90 giorni a carico dell’investitore e un diritto di preferenza rispetto a eventuali ulteriori iniezioni di capitale di rischio nella società al fine di limitare la diluizione della partecipazione dell’investitore.

(il Sole 24 Ore)