Energie rinnovabili, a Bergamo il primo corso post diploma

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un corso post diploma per formare i nuovi professionisti delle energie rinnovabili e sensibilizzare una nuova generazione di giovani alla gestione consapevole dell’energia. Da ottobre partirà a San Paolo D’Argon (Bergamo) il primo corso in Energie rinnovabili, per creare figure altamente innovative in grado di supportare progettisti e installatori nel settore dell’impiantistica, per la produzione di energia termica ed elettrica, in particolare da fonte rinnovabile. Il corso, a cui è già possibile iscriversi, va a completare l’offerta formativa dedicata alla green economy in technical area, con all’interno corsi in Edilizia sostenibile e in Tecnologie, trasformazione e recupero delle materie plastiche.Come ricorda spesso il Ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani già oggi mancano all’appello 15mila tecnici con competenze green. L’idea della Fondazione Its JobsAcademy (Jac) è dunque di formare i nuovi tecnici del futuro.

Corso riconosciuto

Il corso è riconosciuto dal ministero dell’Istruzione, avrà durata triennale e prevede durante il biennio 855 ore tecnico pratiche, 345 ore dedicate allo sviluppo delle soft skills e 800 ore di stage in aziende leader del settore, affrontando il tema della sostenibilità in modo trasversale dal punto di vista tecnico, economico e finanziario. Il terzo anno invece sarà dedicato da un lato al lavoro, tramite l’inserimento in apprendistato presso un’azienda, dall’altro all’affinamento delle competenze tecnico-teoriche con il sostenimento degli esami universitari. Al termine del percorso lo studente riceverà oltre al diploma Its, la conversione del titolo in Laurea Triennale, grazie all’accordo stipulato da Jac con alcune università telematiche. Ad approfondire il percorso è Damiano Bordogna, Direttore di Jac: «Il corso nasce da una richiesta reale del mercato e di quelle aziende impegnate quotidianamente in attività specializzate in soluzioni di risparmio energetico. Da qui ha origine la nostra proposta formativa specifica e specializzante, grazie alla quale nostri giovani talenti acquisiranno le competenze per diventare professionisti dell’efficienza energetica e degli impianti a energia rinnovabili. Un importante contributo anche alla trasformazione energetica del nostro pianeta».

Loading...

Il tasso di occupazione

La Fondazione JobsAcademy è nata con 42 iscritti nel 2011, nel 2021 ha toccato la soglia dei 2mila diplomati in 13 differenti aree tematiche, con un tasso di occupazione del 96,72% entro i primi 6 mesi dal diploma, confermandosi come il più grande Its d’Italia. Offre percorsi nell’ambito dell’istruzione terziaria post-diploma per formare tecnici specializzati in ambito business, tecnologico e Ict. Ogni anno collabora con 2.500 imprese tra multinazionali, medie e piccole imprese e, partendo dai loro fabbisogni, organizza corsi di alta specializzazione assumendosi la responsabilità dell’inserimento lavorativo al termine del percorso.