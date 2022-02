Energivori e utility, imprese in corsa per produrre biogas

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per esempio, le Cartiere di Guarcino, in provincia di Frosinone. Fra le tantissime energie con il prefisso “bio”, come i bioliquidi, il biometano e le biomasse, sono una quindicina le aziende che ricavano l’energia fai-da-te con grandi centrali elettriche e termiche alimentate da biocombustibili liquidi, come gli scarti degli oleifici, i grassi vegetali, il liquido estratto con la rigenerazione dei filtri dell’industria agroalimentare. Un’altra cinquantina di imprese produce energia da bioliquidi in impianti di dimensioni inferiori al megawatt.

I bioliquidi e il legname

«In tutto, si tratta in Italia di impianti per circa 200 megawatt», osserva Alessandro Brusa, consigliere dell’associazione confindustriale Elettricità Futura il quale segue con attenzione il segmento dei bioliquidi.

Ma i combustibili non fossili sono una gamma amplissima, diffusa «e purtroppo sottovalutata e spesso addirittura contrastata. I bioliquidi, quasi come se non esistessero», protesta Brusa.

Poca considerazione anche per le biomasse come gli scarti di segheria usati da diversi Comuni nelle Alpi per gli impianti di teleriscaldamento dei centri abitati.

L’associazione Fiper ha studiato con attenzione le centrali termiche alimentate con materiale legnoso in val Pusteria e val Venosta (Alto Adige), oppure le esperienze in diversi centri abitati della Lombardia come a Sondalo (Sondrio), ma anche Leinì (Torino) oppure Londa (Firenze).