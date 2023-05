Engie inaugura in Sicilia il più grande parco agrivoltaico d’Italia

Burocrazia troppo lenta

«Siamo in Italia da tanti anni e abbiamo constatato che per autorizzare un impianto fotovoltaico o eolico i tempi restano troppo lunghi. Per i impianto di queste dimensioni servono due-tre anni, troppo per poter accelerare sulla transizione energetica – spiega Samuel Renard, direttore Renewables Engie Italia –. C’è un livello di burocrazia che ci impedisce di essere veloci e, secondo me, di rispettare il passo al quale dobbiamo essere per raggiungere gli obiettivi italiani in termini di rinnovabili». In Sicilia Engie possiede cinque impianti in esercizio (impianti eolici a Salemi/Trapani ed Elimi, impianti fotovoltaici a Lembisi e Santa Chiara e l'agrivoltaico di Mazara del Vallo) alimentati da fonte rinnovabile per circa 174 Mw di potenza installata e sta costruendo nuovi progetti per ulteriori 68 Mw: un impianto agrivoltaico di 38 Mw Peak (33 Mw AC) a Paternò e l'impianto eolico di 30 Mw Rampingallo). Associato al parco eolico di Trapani Salemi sorge una “Fast Reserve Unit” da 12,5Mw di capacità: un sistema di storage nato per supportare Terna nel garantire la stabilità della rete elettrica. A livello mondiale, invece, il Gruppo Engie detiene una capacità di energia verde installata di 38 Gw, con l'obiettivo di raggiungere 80 Gw entro il 2030.

Energia pulita destinata ad Amazon

Dal canto suo Amazon oggi è il maggiore acquirente aziendale di energia rinnovabile a livello globale: alla fine del 2021 l’azienda ha raggiunto un approvvigionamento dell’85% da fonti rinnovabili in tutte le sue attività ed è vicina all'obiettivo di alimentare tutte le sue attività con il 100% di energia rinnovabile entro il 2025. «Per noi – dice Giorgio Busnelli, direttore delle categorie del largo consumo per Amazon in Europa – decarbonizzare le nostre attività è uno dei pilastri strategici, vogliamo arrivare al 2040 con zero emissioni nette di CO2 e quindi questo progetto ci aiuta a realizzare questo obiettivo, ma anche a contribuire alla transizione energetica dell'Italia e a supportare le comunità locali dove operiamo. Lo fa con un approccio sistemico che ci piace molto in cui le l'aziende, noi ed Engie, e Istituzioni si mettono e riescono ad avere un impatto positivo per noi è per il pianeta». Sono oltre 400 i progetti legati alle energie rinnovabili in 22 Paesi, tra cui 128 progetti solari ed eolici in Europa. In Italia Amazon ha 22 progetti di energia ’pulita’. «Diciannove siti alimentati da impianti fotovoltaici su tetto, per una capacità complessiva di oltre 115 Mw, sufficiente ad alimentare oltre 90.000 abitazioni italiane» conclude Busnelli.



