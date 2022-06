Engineering, accordo con Be: acquisizione e poi via all’Opa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Engineering – Ingegneria Informatica ha sottoscritto l’accordo definitivo per l’acquisto del 43,209% (45,630% fully diluted delle azioni proprie) di Be Shaping the Future, società quotata sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana – di proprietà della compagine di azionisti che annovera Tamburi Investment Partners, Stefano Achermann e la società da lui controllata Innishboffin, Carlo Achermann e la società da lui controllata Carma Consulting.

Gli accordi definitivi e vincolanti sono relativi...