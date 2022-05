Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Engineering porta l’inclusione digitale a San Patrignano. La società guidata da Maximo Ibarra con la sua IT & Management Academy “Enrico della Valle” organizzerà 150 ore di corsi di formazione per oltre 100 ospiti della Comunità di San Patrignano. Il programma sarà incentrato sull’acquisizione e il miglioramento delle competenze digitali, per supportarne l’avvicinamento dei ragazzi alle professioni del mondo It e favorire il loro ingresso nel mercato del lavoro.

Ibarra spiega che «da sempre in Engineering crediamo fortemente che l’innovazione tecnologica debba essere inclusiva, affinché tutti possano conoscere e beneficiare delle opportunità di una trasformazione digitale che sta cambiando il mondo. L’alfabetizzazione digitale diventa quindi un potente driver sociale e con questi percorsi formativi intendiamo dare alle ragazze e ai ragazzi di San Patrignano l’opportunità di recepire e utilizzare consapevolmente le grandi opportunità offerte dagli strumenti digitali, supportandoli nel loro cammino verso il mondo del lavoro».

Loading...

Le lezioni saranno organizzate in diversi moduli e divise per livello di competenze informatiche, spazieranno dall’uso e dal funzionamento di PC e smartphone a quello dei più diffusi tool digitali, dal riconoscimento e dalle modalità di gestione dei pericoli della navigazione in rete fino alle nuove piattaforme di condivisione per il lavoro smart. Alessandro Rodino Dal Pozzo, presidente di San Patrignano, racconta che «la formazione da sempre accompagna le tappe del percorso di recupero in comunità affinché i ragazzi e le ragazze ospiti di San Patrignano ricevano tutti gli strumenti necessari ad un loro reinserimento nella società. Tra questi, l’orientamento nel mondo del digitale rappresenta un’occasione di fondamentale attualità ed è una grande opportunità per noi poter essere affiancati da un partner come Engineering».