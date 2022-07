Eni accelera con boom di utili, per analisti scenario favorevole

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Eni corre a Piazza Affari e, con un rialzo attorno ai 4 punti, è tra le migliori del FTSE MIB, dopo i conti che hanno messo in luce un rialzo dell'utile netto, nettamente superiore alle aspettative (7,4 miliardi nel semestre (+700%) e 3,8 miliardi di euro nel secondo trimestre trainati dai prezzi delle commodity e dai robusti margini di raffinazione oltre alla performance operativa del business), con un miglioramento dell'outlook e l'incremento del piano di buyback a 2,4 miliardi di euro.

«Riteniamo che il nuovo set di informazioni abbia implicazioni positive per il titolo grazie ai risultati significativamente superiori alle attese (10% a livello di Ebit, 12% a livello di Ni adjusted), all'outlook sulla generazione di cassa implicitamente migliorato di un miliardo oltre alla variazione di scenario sul Brent (+15 dollari al barile) e sui cambi, e al buyback da 2,4 miliardi», dicono gli analisti di Equita, sottolineando anche che «la nuova remunerazione per gli azionisti è molto competitiva e pari al 13,5% sulla capitalizzazione di mercato».

Loading...

Agli osservatori piacciono anche l'Ebit adjusted in deciso miglioramento anno su anno principalmente per il segmento Natural Resources (+164%) che beneficia dell'incremento dei prezzi degli idrocarburi, e il forte miglioramento della divisione R&M e Chimica (+481% anno su anno) grazie ai forti margini di raffinazione. «Si tratta di risultati solidi, con una forte generazione di cassa. Lo scenario di mercato, inoltre, rimane favorevole per quanto riguarda i prezzi di petrolio e gas naturale», dicono gli esperti di Banca Akros, che hanno confermato il "buy".