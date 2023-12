Eni, accordo fatto su Plenitude: quota sotto il 10% al fondo Eip

I numeri

Secondo i dati diffusi da Eni a fine ottobre, la società ha chiuso il terzo trimestre con un utile operativo adjusted di 180 milioni di euro, in aumento di 164 milioni rispetto allo stesso periodo del 2022, grazie al traino positivo del business retail e dell’entrata a regime della capacità installata di generazione rinnovabile e delle relative produzioni. A fine settembre, infatti, la capacità green della società era pari a 2,5 gigawatt, in aumento di circa 0,7 GW rispetto al 30 settembre 2022, per via soprattutto delle acquisizioni effettuate in Italia (Gruppo Plt), in Spagna (Bonete), negli Stati Uniti (Kellam), allo sviluppo organico dei progetti di Brazoria negli Stati Uniti, Cerillares in Spagna e in Kazakhstan (Shaulder). Mentre la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha toccato quota 1.027 gigawattora nel terzo trimestre 2023 (in aumento di 346 GWh rispetto allo stesso periodo del 2022). Un trend di crescita registrato anche sui nove mesi, archiviato con un utile operativo adjusted di 445 milioni (+67% sull’anno prima).

Insomma, la “macchina” di Plenitude marcia a pieni giri tanto che, come si ricorderà, in sede di novestrale, Eni aveva altresì deciso di rivedere al rialzo l’ebitda proforma adjusted della controllata, portandolo a circa 900 milioni rispetto alla previsione originaria di 700 milioni. Un’ulteriore conferma. dunque, della validità della strategia del gruppo basata sul modello satellitare che prevede di investire sui propri asset liberando al tempo stesso risorse aggiuntive per gli investimenti nella transizione green. Una strada che ha determinato per l’appunto l’avvio di società dedicate, come Plenitude, impegnate nella progressiva riduzione e azzeramento delle emissioni “Scope 3”, e che mira a far emergere il valore inespresso mediante possibili cessioni di pacchetti minoritari o la quotazione.

Loading...