Eni debole in Borsa dopo il rinvio della quotazione di Plenitude

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Lo stop alla quotazione della controllata Plenitude alimenta il momento negativo in Borsa per le azioni Eni, che sono in netta flessione nelle ultime settimane in parallelo all'andamento dei prezzi del petrolio: dall'8 giugno scorso il Brent è arretrato dell'11% nel prezzo al barile mentre il sottoindice Stoxx600 Oil&Gas si è contratto del 16% e il titolo del gruppo petrolifero italiano sono scese del 20%. Il quadro di incertezza dei mercati finanziari ha suggerito a Eni di rimandare l'ipo della società che raccoglie le attività retail e delle rinnovabili per la quale si è parlato di valutazioni intorno a 9-10 miliardi di euro con l'intenzione di collocare una quota del 20-30% mantenendo il controllo.

Nonostante l'operazione stesse riscontrato «un forte e diffuso interesse» da parte degli investitori, ha dichiarato la società, Eni ha valutato che «la volatilità e l'incertezza che attualmente coinvolgono i mercati richiedano un'ulteriore fase di monitoraggio». «Difficile fare previsioni sulla tempistica dell'operazione - scrivono gli analisti di Equita Sim -. Consideriamo la valorizzazione di Plenitude come un catalyst positivo per il titolo visto il gap di valutazione tra oil company come Eni e le attività esposte alla decarbonizzazione». Sulla stessa linea gli analisti di Banca Akros: «C'è poca visibilità su quando durerà l'attuale incertezza e volatilità. Comunque le energie rinnovabili restano una componente chiave della strategia di Eni ed è prevista una crescita notevole in termini di capacità nei prossimi anni».