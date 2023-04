Eni: Descalzi confermato ad

Claudio Descalzi, Classe 1955, laureato in Fisica al timone dell’azienda dal 2014, ha iniziato la carriera in Eni nel 1981 come ingegnere di giacimento. È il Governo Renzi a sceglierlo per il ruolo di amministratore delegato il 14 aprile 2014. Il 18 marzo 2017 viene confermato dal Governo Gentiloni per un secondo mandato insieme alla presidente Emma Marcegaglia. Il 20 aprile 2020 il Governo Conte II conferma Claudio Descalzi alla guida di Eni per la terza volta consecutiva. Sotto la sua gestione la strategia di transizione verso le rinnovabili prosegue e il 19 febbraio 2021 Descalzi annuncia l’impegno di Eni nel raggiungere la decarbonizzazione di tutti i prodotti e processi aziendali entro il 2050.

